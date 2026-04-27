Camping to styl życia i wolności wyboru ale też wypoczynek klasy premium

Ostatnie trzydzieści lat w branży turystycznej to okres, w którym całkowitej transformacji uległy nie tylko technologie, ale przede wszystkim oczekiwania podróżnych. Ci coraz częściej zaczęli szukać możliwości „ucieczki” od tradycyjnego modelu podróżowania i sztywnych ram hotelowych, zamieniając je na przysłowiową „ciszę i spokój” – ale w wielogwiazdkowym wydaniu.

Styl życia: dom na kółkach jako luksusowy apartament

Ta idea luksusu opartego na przestrzeni i niezależności leży pokazuje jak campingowa wolność może iść w parze z wysoką jakością obsługi oraz atrakcjami jakie znamy z resortów i hoteli.

– Dziś, po trzech dekadach w Polsce jesteśmy świadkiem zmian w stylu życia naszych klientów. Cieszy nas, że nasze podejście przetrwało próbę czasu, oferując podróżnym niezmienną jakość i starannie wybrane lokalizacje – mówi Agnieszka Łyko Marketing Manager Eurocamp Polska.

Dodaje też, że campingi ewoluowały wraz z potrzebami gości. Proces ten sprawił, że camping przestał być tylko formą noclegu, a stał się częścią rodzinnej tradycji. Camping to nie tylko sprzedaż usługi, lecz także tysiące historii rodzin, których sposób podróżowania rozwijał się wraz z naszą ofertą.

A dziś widać to szczególnie wyraźnie. Dzieci pierwszych klientów, które kiedyś bawiły się na kempingach, dziś same rezerwują wakacje dla swoich rodzin, w poszukiwaniu tych samych emocji i poczucia wspólnoty.

Nowy camping jakość i standard premium hotelu czterogwiazdkowego

Obecna skala działalności polskiego zespołu pokazuje ogromny potencjał drzemiący w turystyce outdoorowej. Na przykład, marka Eurocamp, zarządza dziś tysiącami rezerwacjami rocznie i funkcjonuje w skutecznym modelu operatorskim, posiadając własne, nowoczesne jednostki noclegowe na starannie wyselekcjonowanych campingach klasy premium, partnerskich oraz własnych.

Jak podkreśla Agnieszka Łyko: Kluczową wartością biznesową jest tu rygorystyczna selekcja lokalizacji oraz standaryzacja jakości, co pozwala klientom cieszyć się przewidywalnością standardu niezależnie od kraju przeznaczenia. Dynamikę rozwoju potwierdza brak sezonowości w decyzjach zakupowych – rezerwacje rozkładają się na cały rok, a turyści coraz częściej łączą transport samochodowy z przelotami, organizując kempingowe city breaki.

Camping i outdoor to już nie tani wypoczynek studencki

Dawniej camping był postrzegany jako budżetowa alternatywa, dziś stanowi pełnoprawny produkt turystyczny, często klasy premium. Podłączenie do wody, wspólna łazienka czy skrzynka elektryczna to są rzeczy, o które się nie trzeba pytać. Współczesne ośrodki czterogwiazdkowe i pięciogwiazdkowe to w rzeczywistości samowystarczalne wakacyjne miasteczka. Plug and play.

Przyjeżdżasz własnym kamperem lub wynajmujesz domek na miejscu. Dwie wtyczki i już możesz zacząć cieszyć się widokami i słońcem albo ulubionym sportem. Campingi dziś oferują one bogatą infrastrukturę, taką jak kompleksy basenowe z aquaparkami, strefy fitness, profesjonalne animacje oraz pełne zaplecze gastronomiczne i handlowe.

Ten model „resortu pod gołym niebem” pozwala na realizację wszystkich potrzeb urlopowych bez konieczności opuszczania obiektu, co przyciąga rzesze turystów do regionów takich jak włoski Adriatyk, Jezioro Garda czy chorwacka Istria.

Kontrastuje to z polskim rynkiem, gdzie baza obiektów o tak wysokim standardzie wciąż jest ograniczona, co dodatkowo napędza popyt na zagraniczne wyjazdy w tym standardzie.

Pandemia jako katalizator nowej ery podróżowania

Momentem przełomowym dla sektora okazał się rok 2020. W obliczu globalnych ograniczeń, camping stał się synonimem bezpieczeństwa, elastyczności i niezależności. Możliwość podróży własnym samochodem oraz zamieszkanie w osobnym, w pełni wyposażonym domu na kółkach dały turystom poczucie kontroli i możliwość powrotu w każdej chwili, czego brakowało w masowej turystyce hotelowej.

Jak podkreślają eksperci to właśnie wtedy do segmentu outdoor napłynęła nowa fala klientów, którzy odkryli, że bliskość natury może współgrać z wysokim komfortem. Trend ten utrzymał się w kolejnych latach, przekładając się na stałe, coroczne wzrosty zainteresowania tą formą wypoczynku.

Komfort i wolność bez kompromisów jakie daje własny dom na kółkach

Współczesna oferta obejmująca 400 kempingów w 12 krajach udowadnia, że nowoczesny mobile home to pełnowartościowy apartament na świeżym powietrzu. Dzięki pełnemu wyposażeniu, opcjom dodatkowym takim jak pościel czy ręczniki oraz lokalizacjom dobrze skomunikowanym z miastami, model ten odpowiada na potrzebę elastycznego wypoczynku – bez sztywnego planu i z większą kontrolą nad przestrzenią niż w tradycyjnym hotelu.

Brak sztywnych turnusów pozwala na idealne dopasowanie dat podróży do indywidualnych potrzeb czy cen biletów lotniczych.