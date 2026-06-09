Ta grupa nie zapłaci podatku dochodowego z tytułu nagrody

Do konsultacji publicznych we wtorek został przekazany projekt rozporządzenia ministra finansów i gospodarki w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków.

Jak czytamy, zakłada on „zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy”. Niepobieranie podatku będzie dotyczyło nagród uzyskanych od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.

Zgodnie z informacjami prezydenta m.st. Warszawy cały czas żyje 250 Powstańców Warszawskich. Ich średni wiek wynosi 98 lat.

Nagrody dla Powstańców Warszawskich – jaka jest jej wysokość?

Rada m.st. Warszawy w dniu 11 grudnia 2025 r. podjęła uchwałę nr XXX/1136/2025 w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2026 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim. Zgodnie z nią nagroda jest przyznawana żyjącym Powstańcom Warszawskim, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego oraz żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli Powstaniec zmarł w 2026 r., ale wniosek został złożony przed jego śmiercią.

Powstańcy Warszawscy oraz ich małżonkowie otrzymają w 2026 r. nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł brutto. Dodatkowo, Powstańcy Warszawscy którzy w 2025 r. nie zostali wskazani jako laureaci nagrody ze względu na niespełnienie wymogów formalnych z przyczyn od siebie niezależnych, otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 20 000 zł brutto za 2025 r.

Nagroda będzie przekazana powstańcom lub ich małżonkom do 1 sierpnia 2026 r., a w uzasadnionych przypadkach do dnia 31 grudnia 2026 r. Nagrodę przyznaje Rada m.st. Warszawy na wniosek prezydenta m.st. Warszawy.

Zasługi powstańców dla Warszawy i wolnej Polski

O zwolnienie z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu (przychodu) z tytułu nagród zawnioskował, wzorem lat poprzednich, prezydent Warszawy. Jak uzasadniał, osoby nagrodzone – żołnierze Powstania Warszawskiego – to ludzie zasłużeni dla obronności państwa i wolności Polski.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra finansów przypomniano, że w 2026 roku przypada 82 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli „jednego z największych czynów zbrojnych w dziejach Polski”.