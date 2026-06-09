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Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2027 roku będzie niższy niż w ostatnich latach? Oto propozycje rządu

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 15:16
seniorzy, dokument, kalkulator
Jaka będzie waloryzacja rent i emerytur w 2027 roku? Prawdopodobnie niższa niż ostatnia/Shutterstock
O ile wzrosną renty i emerytury w 2027 roku? Czy to prawda, że wzrost świadczeń będzie symboliczny? Wszystko wskazuje na to, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2027 roku będzie niższy niż w 2026 roku. Ostateczną wysokość waloryzacji poznamy jednak dopiero w lutym 2027 roku.

We wtorek 9 czerwca o godzinie 14:00 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem premiera Donalda Tuska i wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Znamy propozycje rządu w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku. Co to oznacza dla pobierających świadczenia?

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 r.

Podjęliśmy decyzję o rekomendacji dla przedstawicieli rządu, którzy będą rozmawiali z Radą Dialogu Społecznego o płacy minimalnej, podwyżek dla strefy budżetowej oraz waloryzacji emerytur i rent

– przekazał premier Donald Tusk we wtorek, 9 czerwca 2026 r. po posiedzeniu Rady Ministrów.

Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego zwiększenie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2027 roku, na poziomie 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 roku. Według wstępnych symulacji dziennika „Fakt” oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc. Jak podaje Money.pl minimalna emerytura w 2027 roku może być wyższa o kilkadziesiąt złotych.

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Waloryzacja emerytur w 2027 roku. Oto co proponowało MRPiPS

Ostateczną wysokość waloryzacji rent i emerytur poznamy dopiero w lutym 2027 roku. Wartość wskaźnika waloryzacji zostanie podana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie w Monitorze Polskim. Do trzech dni po opublikowaniu komunikatów GUS z faktycznymi danymi makroekonomicznymi, minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego poda wysokość waloryzacji.

Można się jednak spodziewać tego, że świadczenia nie wzrosną tak jak w tym roku. W marcu 2026 roku waloryzacja wyniosła 5,3 proc. co poskutkowało widocznym wzrostem świadczeń.

Resort rodziny proponuje, by w 2027 roku wskaźnik ustalić na poziomie 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 2026 r. Prognozowana inflacja na poziomie 2,5 proc. i realny wzrost wynagrodzeń na poziomie 3,4 proc. oznacza, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2027 roku może wynosić około 3,48 proc. To dużo niższa podwyżka niż w marcu 2026 roku (5,3 proc).

Przykład

Warto jednak zauważyć, że na początku 2026 roku prognozy również były niższe (wskaźnik waloryzacji wg ustawy budżetowej miał wynieść 4,88 proc.), ostatecznie seniorzy otrzymali miłą niespodziankę. Być może przyszłoroczna podwyżka, choć nie tak znacząca jak ostatnio, także zrównoważy rosnące koszty życia.

Co wpływa na wysokość waloryzacji rent i emerytur?

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent nie jest ustalany dowolnie. Wynika z zasad zapisanych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Składa się z dwóch elementów: inflacji oraz realnego wzrostu wynagrodzeń. To właśnie inflacja ma istotny wpływ na wzrost świadczeń. Chodzi w końcu o to, by rosnące ceny nie powodowały spadku siły nabywczej.

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Gdy ceny rosną wolniej, wskaźnik waloryzacji również jest niższy. Dlatego mimo poprawy sytuacji gospodarczej i spadku inflacji, emeryci mogą otrzymać w 2027 r. jedną z najniższych podwyżek od wielu lat.

Każdego roku w czerwcu rząd, związki zawodowe i organizacje pracodawców negocjują w Radzie Dialogu Społecznego wysokość udziału realnego wzrostu wynagrodzeń uwzględnianego przy waloryzacji emerytur. Ustawa gwarantuje minimum 20 proc., ale możliwe jest ustalenie wyższego wskaźnika.

Przewidywany wskaźnik inflacji (wg prognoz makroekonomicznych na lata 2026-2030) ma wynieść 2,5 proc. Rząd może jednak zaproponować, by wskaźnik waloryzacji został zwiększony nie o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, a o wyższą wartość: 30 lub 40 proc.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: waloryzacja emeryturwskaźnik waloryzacjiEmerytury i renty
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