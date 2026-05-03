Mimo wzrostu cen, seniorów stać na więcej. Wzrosła siła nabywcza polskich emerytów

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 15:00
Siła nabywcza emerytów wzrosła/Shutterstock
Wzrosła siła nabywcza polskich emerytów. Pomimo wzrostu cen w sklepach, po marcowej waloryzacji świadczeń seniorzy mogą kupić więcej. Raport Polskiego Radia 24, UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito pokazuje, że wzrost dochodów emerytów zrekompensował inflację.

Siła nabywcza emerytów wzrosła w marcu w ujęciu miesięcznym i rocznym - wynika z raportu Polskiego Radia 24, UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito. Eksperci zwrócili uwagę, że marcowej waloryzacji emerytur towarzyszyła stabilizacja cen produktów wchodzących w skład badanego koszyka.

Polscy seniorzy mogą dziś kupić więcej

W marcu Indeks Miesięcznych Zakupów (IMZ) emeryta, czyli koszt nabycia zestawu produktów niezbędnych do funkcjonowania przez 30 dni, obejmującego podstawowe wyżywienie, chemię gospodarczą i higienę dla jednej osoby na emeryturze, wyniósł 515,70 zł. Identyczny koszyk produktów kosztował w marcu ub.r. 503,82 zł, czyli niespełna 12 zł mniej.

Wzrost cen rok do roku wyniósł więc 2,36 proc. W ujęciu miesięcznym wzrost ceny koszyka był jednak symboliczny i wyniósł 17 groszy.

Autorzy raportu przypomnieli, że marcowa waloryzacja rent i emerytur podniosła minimalne świadczenie emerytalne do kwoty 1800,43 zł netto. Biorąc pod uwagę wyższe dochody przykładowego emeryta i ustabilizowaną cenę koszyka podstawowych produktów, można stwierdzić, że siła nabywcza osoby utrzymującej się z emerytury wzrosła. Wskaźnik obciążenia portfela podstawowymi zakupami spadł bowiem z 30,15 proc. w lutym do 28,64 proc. w marcu.

Siła nabywcza emeryta wzrosła również w ujęciu rocznym. W marcu 2025 roku zakupy z koszyka FMCG niezbędne do przetrwania miesiąca pochłaniały 29,47 proc. ówczesnej emerytury minimalnej.

400+ dla seniorów. Wystarczy spełnić dwa warunki, pierwszy to wiek

Te produkty podrożały najbardziej

Z raportu wynika, że w marcowym IMZ emeryta najbardziej podrożały używki i dodatki. Cena kawy mielonej wzrosła w ciągu roku o 21,9 proc., a czarnej herbaty 20,8 proc. Droższe 17,6 proc. były też cytryny. Potaniało natomiast masło - o 22,8 proc. rok do roku, cukier - o 18,1 proc., mleko o 12,1 proc. Tańsze są również niektóre warzywa, np. biała kapusta, kosztuje o 25,7 proc. mniej niż przed rokiem.

„Koszyk seniora wykazuje odporność na bieżące wahania cen, co potwierdza niemal zerowa dynamika miesiąc do miesiąca. Wynika to z wysokiego udziału prostych, nieprzetworzonych produktów krajowych, które jako pierwsze reagują na spadki cen na rynku hurtowym. Dodatkowo marcowa waloryzacja świadczeń (5,5 proc.) przewyższyła wzrost cen koszyka (2,4 proc. rok do roku), co przełożyło się na realny wzrost siły nabywczej” – zauważyła dr Anna Semmerling z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.

Autorzy raportu przypomnieli, że według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, inflacja konsumencka (CPI) ukształtowała się w marcu na poziomie 3 proc. rok do roku. Z kolei z badania „Indeks cen w sklepach detalicznych” wynika, że średni wzrost wszystkich badanych cen w dyskontach wyniósł 3,8 proc. rok do roku, przy czym żywność podrożała o 3,2 proc. Inflacja emeryckiego koszyka podstawowych produktów wyniosła tymczasem 2,36 proc.

Indeks Miesięcznych Zakupów to cykliczny raport realizowany przez Polskie Radio 24 we współpracy z UCE Research i Uniwersytetami WSB Merito. IMZ pokazuje nominalny koszt zakupu ściśle określonego zestawu produktów, niezbędnych do funkcjonowania przez okres miesiąca. Wyliczenia powstały na podstawie raportu „Indeks cen w sklepach detalicznych” UCE Research i WSB Merito, w którym analizie cyklicznie poddaje się 97 tys. cen w 45,5 tys. placówek handlowych.

Źródło: PAP
