Wpłaty powitalne za I kwartał 2026 r. wkrótce trafią na rachunki uczestników PPK. Łączna kwota wyniesie rekordowe 30,9 mln zł i zostanie przekazana 123,7 tys. osób - to o 5 mln zł więcej niż w poprzednim kwartale. Środki zostały już przekazane do instytucji finansowych.

Czym jest wpłata powitalna i kto ją dostanie?

Wpłata powitalna to jednorazowy bonus od państwa w wysokości 250 zł. To powitanie dla każdego, kto decyduje się na długofalowe budowanie oszczędności w PPK wspólnie z pracodawcą i państwem.

Może ją otrzymać każdy uczestnik PPK, który:

ma status uczestnika przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe,

w tym czasie dokonał co najmniej 3 wpłat podstawowych.

Kiedy środki pojawią się na rachunku PPK?

Wpłata powitalna za I kwartał 2026 r. pojawi się na rachunkach uczestników, którzy spełnili warunki, do 15 maja 2026 r.

Osoby, które teraz nie spełniły warunków do przyznania wpłaty powitalnej, nadal mogą otrzymać ją w kolejnym terminie wypłaty, czyli w sierpniu 2026 roku.

Saldo konta PPK można sprawdzić w każdej chwili:

w serwisie internetowym instytucji finansowej, która prowadzi rachunek uczestnika PPK,

w serwisie MojePPK pod adresem www.rachunek.mojeppk.pl

Rosnąca kwota wpłat powitalnych pokazuje, że do programu dołącza coraz więcej osób, które decydują się na świadome, długoterminowe budowanie oszczędności. 250 zł na start może wydawać się niewielką kwotą, ale w połączeniu z regularnymi wpłatami pracownika, pracodawcy i dopłatami rocznymi od państwa stanowi ważny element powstającej poduszki finansowej. Warto pamiętać, że kluczem jest systematyczność. Nawet niewielkie, ale regularne wpłaty mogą z czasem przełożyć się na solidne zabezpieczenie naszej przyszłości

- mówi Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.