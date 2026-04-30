Polska staje się kluczowym partnerem i sojusznikiem Francji

dzisiaj, 09:26
Relacje polsko-francuskie są coraz bardziej zrównoważone. Jesteśmy partnerami na równych zasadach – tak o współpracy Polski i Francji mówił Étienne de Poncins, ambasador Francji w Polsce, który był gościem studia Dziennika Gazety Prawnej na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2026 w Katowicach.

– Polska jest dla nas nie tylko ważnym partnerem gospodarczym, ale też politycznym – stwierdził ambasador Francji. W jego ocenie od dwóch lat widoczny jest nowy impuls w relacjach polsko-francuskich, czego dowodem jest m.in. podpisany w maju ubiegłego roku traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Francuską oraz tegoroczne, kwietniowe konsultacje obu rządów w Gdańsku.
– To oznacza, że Polska staje się naprawdę kluczowym partnerem politycznym i kluczowym sojusznikiem w Unii Europejskiej dla Francji – podkreślił Étienne de Poncins.
Jeśli idzie o relacje gospodarcze, to wzajemne obroty obu państw przekraczają 30 mld euro rocznie.

Wspólna suwerenna Europa

Ambasador Francji zwrócił uwagę na zbieżność stanowiska jego kraju i Polski co do suwerenności oraz niezależności Europy, a także jej asertywności na arenie międzynarodowej i w polityce gospodarczej. Przypomniał, że premier Donald Tusk wskazał dwa kluczowe obszary współpracy obu państw.
Pierwszy dotyczy obronności i bezpieczeństwa.
– To priorytetowy obszar, bo w traktacie z Nancy jest bardzo wyraźny zapis dotyczący bezpieczeństwa i wzajemnej ochrony obu krajów – tłumaczył Étienne de Poncins dodając, że musimy jednoczyć siły, by przeciwstawić się zagrożeniu płynącemu przede wszystkim ze strony Rosji.

Potrzebna jest stabilizacja strategii dla energetyki w Polsce

Drugi obszar współpracy polsko-francuskiej dotyczy energii. Zdaniem ambasadora Francji, zmiany w sektorze energetycznym (dekarbonizacja, miks energetyczny) są jednym z głównych wyzwań dla polskiej gospodarki i Francja może służyć naszemu państwu wsparciem w tym obszarze, zwłaszcza jeśli chodzi o energetykę jądrową. Étienne de Poncins przypomniał, że Francja ubiega się o budowę drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. 

Więcej polskich inwestycji we Francji

Francja jest również ważnym rynkiem dla polskich firm, trzecim co do wielkości kierunkiem eksportu z naszego kraju.
– Chcielibyśmy uzyskać większą równowagę w obszarze inwestycji – deklarował ambasador Francji, która z kolei od wielu lat jest trzecim największym zagranicznym inwestorem nad Wisłą.
– Francuskie firmy są bardzo dobrze reprezentowane w Polsce. Teraz mój zespół aktywnie zachęca i przyciąga polskie firmy, żeby inwestowały we Francji – dodał Étienne de Poncins.
Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

GEG 

