Potrzebna jest stabilizacja strategii dla energetyki w Polsce

dzisiaj, 15:02
Nie widzimy większych przeszkód w pozyskiwaniu finansowania na inwestycje w energetykę – ocenił w studiu DGP na Europejskim Kongresie Gospodarczym Przemysław Jastrzębski, wiceprezes zarządu ds. finansowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Znaczące wyzwanie jest inne.

Przede wszystkim potrzebujemy stabilizacji strategii dla energetyki w Polsce, czyli odpowiedzi na pytanie, jak powinien wyglądać miks energetyczny w horyzoncie 10-15 lat powiedział Przemysław Jastrzębski.
W jego ocenie sprawiłoby to, że pozyskiwanie finansowania dla inwestycji w energetykę byłoby łatwiejsze i tańsze. Jak tłumaczył, stabilna i pewna strategia, oznacza w ocenie instytucji finansowych mniejsze ryzyko, a więc niższą marżę przy kredytach na realizację długoterminowych projektów inwestycyjnych. W konsekwencji oznacza to mniejsze koszty inwestycji, co następnie przełoży się na niższe ceny energii w przyszłości.

PGE korzysta z KPO

Do roku 2035 PGE zamierza wydać na inwestycje aż 235 mld zł. Jak sfinansuje tak wielkie wydatki?
Obecnie Grupa Kapitałowa PGE ma niskie wskaźniki zadłużenia, czyli jest duża przestrzeń do zaciągania zobowiązań kredytowych. I chcemy to wykorzystać zapowiedział Przemysław Jastrzębski.
Podkreślał, że instytucje finansowe są gotowe wspierać projekty PGE a koszt pozyskania od nich pieniędzy jest atrakcyjny.

PGE będzie też korzystać z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, zwłaszcza w zakresie inwestycji w dystrybucję energii. Już w ramach KPO zaciągnięto długoterminową pożyczkę na kilkanaście miliardów złotych, z korzystnym oprocentowaniem (tylko 0,5 proc. rocznie).

Energetyka gazowa inaczej niż węglowa

Energetyka węglowa nie może liczyć na kredyty i zewnętrzne finansowanie. Jak zaznaczył wiceprezes PGE, ten segment będzie finansowany tylko ze środków własnych grupy i chodzi bardziej o inwestycje utrzymaniowe, a nie rozwojowe. 

Przed polskim ciepłownictwem stoją potężne wyzwania

W innej sytuacji są inwestycje w gaz, kredyty na ten cel są możliwe i rynek jest tym zainteresowany.
Nie można wykluczyć, że w dalszej perspektywie, kiedy wskaźniki zadłużenia będą rosły, rozważymy inne mechanizmy finansowania inwestycji. Obligacje są jedną z możliwości zaznaczył Przemysław Jastrzębski.

