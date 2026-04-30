Forsal logo

Infrastruktura kosmiczna na Pomorzu? MON chce ściągnąć Amerykanów

oprac. Kamil Nowak
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 09:19
Infrastruktura kosmiczna na Pomorzu? MON chce ściągnąć Amerykanów
Infrastruktura kosmiczna na Pomorzu? MON chce ściągnąć Amerykanów/Shutterstock
Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi rozmowy ze stroną amerykańską o możliwym ulokowaniu na Pomorzu elementów infrastruktury kosmicznej oraz zaplecza technologicznego dla reaktorów SMR. Jak informuje „Puls Biznesu”, o inwestycjach firm X-Energy i Axiom Space w Polsce rozmawiał podczas ostatniej wizyty w USA także Zygmunt Solorz.

Inwestycje o fundamentalnym znaczeniu

- Prowadzimy ze stroną amerykańską rozmowy dotyczące inwestycji o fundamentalnym znaczeniu dla długoterminowego układu sił gospodarczo-technologicznych w regionie. Rozmawiamy o budowie na terenie Polski, w tym na Pomorzu, zakładów produkujących komponenty do nowej generacji infrastruktury kosmicznej, instalacji do produkcji paliwa oraz rozwoju zaplecza technologicznego dla reaktorów SMR czwartej generacji, które mogą być wykorzystywane w zastosowaniach obronnych – mówi dziennikowi Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony narodowej i przewodniczący grupy roboczej projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia.

Zielone Okręgi Przemysłowe

Jak twierdzi Samsonowicz, strona amerykańska wprost wskazuje Zielone Okręgi Przemysłowe jako preferowaną lokalizację dla swoich projektów.

- W Stanach Zjednoczonych coraz częściej dostrzega się spójne podejście Polski do rozwoju gospodarczego określane jako projekt Kaszubia łączący strategię, bezpieczeństwo i inwestycje. To podejście dobrze wpisuje się w globalny trend rozwoju technologii i współpracy w sektorach krytycznych wykorzystujących rentę geograficzną. Dlatego cieszę się, że współpraca z Kamem Ghaffarianem ma także wymiar polski, a rozmowy z udziałem MON i partnerów amerykańskich zmierzają w stronę konkretnych projektów także na Pomorzu. Widzę tu przestrzeń łączenia polskiego przemysłu, amerykańskich technologii i bezpieczeństwa – mówi „Pulsowi Biznesu” Zygmunt Solorz.

Dotychczasowe projekty

Amerykańskiego i polskiego przedsiębiorcę już łączą wspólne interesy. W ubiegłym roku Zygmunt Solorz zainwestował w założoną przez Kama Ghaffariana spółkę kosmiczną Axiom Space. Według informacji „PB” wcześniej były też prowadzone rozmowy na temat wspólnych projektów w obszarze energetyki między ZE PAK i X-Energy. W sierpniu ubiegłego roku podczas wizyty w Polsce Ghaffarian gościł u Solorza w domu.

Obecnie w trakcie uzgodnień jest wizyta delegacji MON w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Rockville, gdzie siedzibę ma X-Energy. Wizyta ma się odbyć wkrótce, niewykluczone, że już w maju - informuje dziennik.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraInfrastruktura kosmiczna na Pomorzu? MON chce ściągnąć Amerykanów »
Tematy: kosmosPomorzeatomsmr
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj