Auta sprowadzane spoza UE na celowniku fiskusa. Chodzi o podatki i manipulacje ceną

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 11:30
Import samochodów spoza Unii Europejskiej bije rekordy, ale razem z nim rośnie pokusa zaniżania ich wartości. Jak wynika z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej”, część kupujących deklaruje niższe ceny, by ograniczyć cło, akcyzę i VAT. Problem w tym, że fiskus coraz uważniej przygląda się takim transakcjom - a oszczędność na papierze może szybko zamienić się w kosztowną dopłatę.

Kupujący zaniżają wartość celną

W 2025 r. zostało sprowadzonych do Polski ponad 120 tys. samochodów osobowych z krajów niebędących w Unii Europejskiej, w tym z USA, Szwajcarii i Norwegii. Część kupujących zaniżyła wartość celną, a ta ma wpływ na wysokość należnego cła, akcyzy i VAT – podaje w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

Importerzy pod czujnym wzrokiem fiskusa

Fiskus bierze pod lupę importerów samochodów osobowych, co potwierdzają dane przedstawione przez Zbigniewa Stawickiego, zastępcę szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W latach 2022–2025 urzędy celno-skarbowe wydały 841 decyzji nakazujących dopłatę zaległych danin.

Skala oporu wobec tych rozstrzygnięć pozostaje marginalna, ponieważ podatnicy złożyli zaledwie 61 odwołań. Cytowana przez „DGP” dr Izabella Tymińska, ekspert celny, wskazuje, że tak niska liczba zaskarżeń sugeruje, że kontrolowani mają pełną świadomość celowego zaniżania wartości sprowadzanych pojazdów i akceptują kary w obliczu oczywistych dowodów.

Problem jest znacznie szerszy

Nieco inną perspektywę przedstawia Piotr Sienkiewicz, prezes agencji celnej Customs Clearance Services Poland. Jak podkreśla, podana liczba decyzji nie jest w pełni miarodajna dla całego rynku. Profesjonalni importerzy dokonujący odpraw w Polsce zazwyczaj orientują się w akceptowalnych progach cenowych, co pozwala im unikać konfliktów z aparatem skarbowym. Według Sienkiewicza wspomniane 841 spraw dotyczy głównie osób nieświadomych obowiązujących procedur lub jednostek wyjątkowo nieustępliwych w swoich działaniach.

Sytuacja ta pokazuje, że mimo uszczelniania systemu, wciąż istnieje grupa podatników ryzykujących spór z KAS poprzez drastyczne niedoszacowanie kosztów importu – czytamy w „DGP”.

Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAuta sprowadzane spoza UE na celowniku fiskusa. Chodzi o podatki i manipulacje ceną »
Powiązane
Jeśli masz samochód, który napędza diesel nowe przepisy mogą sprawić, że nie przejdzie przez badanie techniczne
Rewolucja na rynku używanych samochodów: koniec fikcyjnych przeglądów a takiego auta już nie sprzedasz
Rynek aut używanych słabnie
Polacy wolą nowe auta chińskich marek od używanych z zagranicy? Import słabnie
korek samochody auto
Jazda samochodem to luksus? Niemcy załamują ręce: koszty wzrosły o jedną trzecią
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Tańsze zakupy dla seniorów, którzy skończyli 60 lat. Zniżki w piekarniach, cukierniach, sklepach spożywczych. Wystarczy okazać tę kartę
Budowa metra - M2
Kończą budowę metra. Tory już ułożone. Zaraz pojadą pierwsze pociągi
Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026 – transmisja w TV i online. Gdzie oglądać na żywo? O której godzinie?
Pogrzeb Łukasza Litewki 29.04.2026 – transmisja w TV i online. Gdzie oglądać na żywo? O której godzinie?
