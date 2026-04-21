Polacy wolą nowe auta chińskich marek od używanych z zagranicy? Import słabnie

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 11:34
Rynek aut używanych słabnie
Maleje liczba sprowadzanych do Polski używanych aut osobowych i dostawczych z zagranicy. Rośnie za to sprzedaż nowych samochodów chińskich marek. W pierwszym kwartale br. do Polski sprowadzono o 9,2 proc. mniej używanych aut niż rok wcześniej.

Import używanych aut z zagranicy spada, jednocześnie rośnie sprzedaż „elektryków”. Sporym zainteresowaniem cieszą się również nowe auta chińskich marek, które stają się coraz popularniejsze na polskich drogach.

Mniej aut używanych sprowadzanych z zagranicy

Eksperci Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL) powołując się na dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) wskazali, że w I kwartale br. do Polski sprowadzono o 9,2 proc. mniej niż rok wcześniej używanych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony - było to niemal 218,1 tys. pojazdów. W samym marcu zarejestrowano ponad 84,7 tys. takich aut.

Równolegle rośnie znaczenie rynku nowych pojazdów. Według danych PZPM w pierwszym kwartale 2026 roku zarejestrowano w Polsce 169 752 nowe samochody osobowe i dostawcze do 3,5 tony, czyli o 7,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sam marzec był najlepszym marcem w historii notowań tego segmentu. To pokazuje, że rynek nie tylko odbudowuje wolumen, ale też przesuwa się w stronę nowszych pojazdów, lepiej dopasowanych do oczekiwań klientów i firm - wskazali autorzy raportu.

Liczby nie kłamią. Na polskich drogach robi się coraz ciaśniej

Zwrócili uwagę na wzrost znaczenia marek chińskich. „W marcu 2026 roku ich udział w rejestracjach nowych aut osobowych w Polsce wzrósł do 11,7 proc. Jeszcze niedawno były traktowane jako rynkowa ciekawostka, dziś stają się realnym uczestnikiem gry o klienta. To nie tylko zwiększa presję cenową, ale też zmienia sposób myślenia o wyborze samochodu” - ocenili eksperci EFL.

Rośnie popularność aut elektrycznych

Powołując się na dane PZPM wskazano, iż w I kwartale br. zarejestrowano w Polsce ponad 8,8 tys. nowych samochodów elektrycznych, co oznacza wzrost o 73 proc. rok do roku; w samym marcu liczba rejestracji takich aut była wyższa o 47 proc. niż przed rokiem.

Choć rynek elektryków nadal rozwija się z relatywnie niskiej bazy, tempo wzrostu pokazuje, że elektromobilność coraz wyraźniej przechodzi z etapu obserwacji do etapu realnej ekspansji. Co ważne, transformacja napędów nie ogranicza się wyłącznie do samochodów w pełni elektrycznych. Na polskim rynku w marcu auta hybrydowe ogółem, czyli HEV i MHEV, miały już 52 proc. udziału, a segment plug-in hybrid odpowiadał za 5 proc. rynku. To pokazuje, że wielu klientów wybiera dziś ewolucję zamiast rewolucji: szuka niższego zużycia paliwa i niższej emisji, ale bez rezygnacji z wygody użytkowania znanej z aut spalinowych

- stwierdzili autorzy.

Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole. W skład Grupy EFL wchodzą: spółka flotowa Carefleet, spółka faktoringowa Eurofactor oraz Truck Care.

Źródło: PAP
