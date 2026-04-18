Liczby nie kłamią. Na polskich drogach robi się coraz ciaśniej

Prawie 15 tys. pojazdów na dobę. Największy ruch na autostradach

"14 880 pojazdów na dobę to wielkość średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) na zamiejskiej sieci dróg krajowych. W porównaniu z poprzednim GPR z lat 2020-2021 (13 568 poj./dobę) jest to o ok. 10% więcej. W przypadku dróg krajowych stanowiących element sieci połączeń międzynarodowych ruch wzrósł aż o 19%, osiągając wielkość 30 248 poj./dobę (GPR 2020/2021 - 25 489 poj./dobę)" - czytamy w komunikacie.

Najbardziej obciążone ruchem były drogi najwyższych klas technicznych - autostrady i drogi ekspresowe. SDRR na autostradach był ponad 2,5-krotnie większy od zanotowanego na całej sieci dróg krajowych i wyniósł 38 518 poj./dobę, a na drogach ekspresowych prawie dwukrotnie większy, osiągając 27 083 poj./dobę.

W okresie pomiędzy generalnymi pomiarami długość autostrad wzrosła z 1712 do 1886 km, a dróg ekspresowych z 2567 do 3444 km. To właśnie na tych trasach odbywa się większość ruchu, a na drogach krajowych o niższych parametrach obserwujemy jego spadki. Potwierdza to skuteczność działań inwestycyjnych realizowanych przez GDDKiA, podkreśliła Dyrekcja.

To najczęściej wybierane trasy. 74 proc. ruchu stanowią samochody osobowe

"W GPR 2025 ponad 60% całej pracy przewozowej wykonanej na sieci dróg krajowych skupia się na 4518 km tras. Prawie 90% tej pracy wykonują autostrady i drogi ekspresowe. W dużym uproszczeniu oznacza to, że 60% ruchu pojazdów na sieci dróg krajowych skupia się na nieco ponad 4500 km tras. Praca przewozowa to jeden z podstawowych mierników efektywności w transporcie (obliczany jako iloczyn długości sieci i wielkości ruchu). Natomiast rozpatrując łącznie wszystkie odcinki autostrad i dróg ekspresowych, odpowiadały one za 61% całej pracy przewozowej dróg krajowych. Największy udział przypadł autostradom A4, A1 i A2 oraz drogom ekspresowym S8 i S7. Tylko te ciągi drogowe przenosiły prawie 40% pracy przewozowej całej sieci dróg krajowych" - czytamy dalej.

Wśród pojazdów na drogach krajowych dominującą kategorią pozostają samochody osobowe, które średnio stanowią ok. 74% ruchu. Kolejną liczną grupę stanowią samochody ciężarowe z przyczepami lub naczepami, których udział w ruchu osiągnął prawie 14%. W porównaniu do poprzedniego GPR znacznie zwiększył się ruch autobusów (wzrost o 57%), który w poprzednim pomiarze zanotował spadek związany z pandemią COVID-19. Wyraźnie wzrosła także liczba samochodów osobowych w strukturze ruchu (wzrost o 13%).

Przykład W grupie pojazdów obsługujących transport towarowy nieznaczny wzrost (3%) wystąpił tylko w przypadku samochodów ciężarowych z przyczepami lub naczepami. Ruch lekkich samochodów ciężarowych, po dynamicznym wzroście obserwowanym w poprzednim pomiarze, obecnie utrzymuje się na poziomie podobnym do tego z GPR 2020/21, podała GDDKiA.

Pomiary ruchu w GPR 2025 były realizowane wyłącznie w sposób automatyczny lub metodą wideorejestracji, która dodatkowo często była wspierana rozwiązaniami sztucznej inteligencji do zliczania i klasyfikowania sylwetek pojazdów. Pomiary ruchu były prowadzone przez cały 2025 r., w sposób ciągły lub w specjalnie wytypowanych dniach. Dane na każdym etapie procesu pomiarowego były drobiazgowo kontrolowane, a szczególnie istotny był wkład pracowników Oddziałów GDDKiA, którzy oceniali poprawność zakodowanych materiałów wideo.

(ISBnews)