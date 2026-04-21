Tablice rejestracyjne do zmiany? Padła propozycja, by dodać godło i flagę

Piotr Wróblewski
dzisiaj, 09:36
[aktualizacja dzisiaj, 10:23]
Nowe tablice rejestracyjne, z flagą Polski i godłem – to proponują politycy Konfederacji. – Samochód można traktować jako mobilny nośnik reklamowy. (…) Pomóżmy dalej w budowaniu PR-u Polski – proponuje europoseł Marcin Sypniewski. Zmiana dotyczyłaby aż 24 mln pojazdów. Kto miałby za nią zapłacić?

Szczegóły związane z rejestracją samochodów i tablicami rejestracyjnymi regulują w Polsce dwa dokumenty. Pierwszy z nich – europejski – to rozporządzenie UE z 1998 roku (nr 2411/98), które w naszym kraju wprowadzono w 2006 roku. Wyznacza ono wspólną dla wszystkich krajów UE część tablicy.

Zmiany wprowadzono, by uprościć poruszanie się po krajach Unii. Euroband, czyli niebieski pasek z gwiazdkami UE i oznaczeniem państwa (np. PL), zastąpił białe naklejki z symbolami kraju, konieczne przed wejściem w życie tych przepisów.

Ma aż trzy poziomy. To spektakularna obwodnica Krakowa. Skróci podróż do Warszawy
Ma aż trzy poziomy. To spektakularna obwodnica Krakowa. Skróci podróż do Warszawy

Drugim dokumentem regulującym rejestrowanie pojazdów jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury (oparte o Ustawę o ruchu drogowym). Najnowsze obowiązuje od 8 listopada 2024 roku. Określa ono wymiar tablic, a także ich dokładny wygląd. Ten dokument jest kluczowy, jeśli chodzi o ewentualne zmiany.

Powrót flagi na tablicę?

– Polska flaga, polskie symbole narodowe muszą wrócić na polskie tablice rejestracyjne. Dzisiaj, widząc samochód zarejestrowany u nas, w Polsce, nikt nie jest w stanie się domyślić, z jakiego kraju pochodzi. Jesteśmy bardzo dumnym narodem. Dlaczego nie możemy tego pokazać podczas jazdy samochodem? – przekonuje Marcin Sypniewski, europoseł Konfederacji.

W poniedziałek, 20 kwietnia, wraz z partyjnymi kolegami zaproponował zmianę rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Jego pomysł to dołożenie godła i flagi do tablicy rejestracyjnej. Zostałyby umieszczone po prawej stronie – przeciwnej do symbolu UE i oznaczenia państwa, które pozostałyby na tablicach.

Przypomnijmy, że w latach 2002-2006 na tablicach była polska flaga, zamiast symbolu UE.

Coraz więcej Polaków jeździ po krajach Europy Zachodniej. Wówczas samochód można traktować jako mobilny nośnik reklamowy. (…) Pomóżmy dalej w budowaniu PR-u Polski – tłumaczył europoseł. – Nie stoi to w sprzeczności z żadnym przepisem unijnym. Co więcej, siedem państw UE ma symbole na tablicach rejestracyjnych, m.in. Słowacy, Litwini i Austriacy – przekonywał.

Zapytaliśmy Ministerstwo Infrastruktury o tę propozycję. Po otrzymaniu odpowiedzi zaktualizujemy artykuł.

Kto zapłaci za zmianę?

Sypniewski przekonywał, że sprawę można załatwić jednym podpisem Ministra Infrastruktury. Chodzi o zmianę opisanego powyżej rozporządzenia. W swojej propozycji, która ma trafić do resortu, wnioskuje również o pewną dowolność.

Kierowcy, którzy mają obecne tablice, nie musieliby ich zmieniać. Nowy wzór miałby obowiązywać w przypadku wymiany tablic (np. przy rejestracji). Przypomnijmy, że obecnie nie ma konieczności wymiany nawet po zakupie samochodu. Z pewnością proponowane rozwiązanie zwiększyłoby pracę urzędników.

Propozycje europosła przypominają rozwiązania stosowane we Francji czy Włoszech. Tam po prawej stronie zamieszczony jest herb. Nie jest on państwowy, a regionalny (dotyczy odpowiednika województwa). Flagę umieszczono zaś na tablicach w Austrii, Słowenii, Słowacji i Chorwacji. Znajduje się w innym miejscu, na środku po jednej-dwóch pierwszych literach.

„Czy to nie jest zbędny wydatek?”

Co jeszcze wiemy o propozycji europosła? Szczegóły opisano na stronie polskietablice.pl. Podano tam, że partia przygotowuje projekt ustawy, choć na konferencji mówiono o tym, że sprawę można załatwić poprzez zmianę rozporządzenia. Nieścisłości jest więcej. Czytamy choćby: „Nowe tablice będą wydawane bezpłatnie. Wymiana starych będzie odbywać się w sposób uporządkowany i zgodny z przepisami przejściowymi, bez obciążania budżetu państwa oraz bez przerzucania kosztów na podatników”.

Wydaje się, że w tym rozumieniu „bezpłatne” oznacza brak dodatkowej opłaty ponad standardową. Jednak koszt produkcji kompletu tablic to ok. 80 zł. Opłata w urzędzie to 92,5 zł. W kolejnych punktach czytamy, że podatnicy jednak zapłacą. W odpowiedzi na pytanie „Kto zapłaci za wymianę?” widnieje informacja: „właściciel pojazdu”. Miałaby to być standardowa opłata związana z wydaniem tablic.

„Czy to nie jest zbędny wydatek w trudnych czasach?” – czytamy na stronie. A tu odpowiedź posłów: „Koszt jednostkowy będzie porównywalny do obecnej opłaty administracyjnej. Zmiana będzie rozłożona w czasie, bez masowej, jednorazowej wymiany”.

Ile samochodów jeździ w Polsce?

W 2024 roku z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) zniknęły tzw. martwe dusze. To pojazdy, które figurują w bazie, ale faktycznie nie istnieją – zostały np. zezłomowane. Liczba samochodów osobowych z dnia na dzień zmniejszyła się o siedem milionów.

Ile samochodów jest obecnie w Polsce? Według danych instytutu Samar, po odjęciu „martwych dusz”, w rejestrze znajduje się ok. 21 mln samochodów osobowych. Wszystkich pojazdów – na koniec 2025 roku – było 24,2 mln. Rocznie przybyło ok. 700 tys.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Budowa trasy S7 w Krakowie
Ma aż trzy poziomy. To spektakularna obwodnica Krakowa. Skróci podróż do Warszawy
kolej, tory kolejowe
Kolejowa "wylotówka" na północ Śląska. Będzie nowa szybka trasa
Regiojet
RegioJet wycofuje się z Polski. Oskarża o „blokowanie infrastruktury i ograniczenia sprzedaży”
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
Ponad 8 tysięcy złotych. To nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca. Decyzja już zapadła
Nowe trzęsienie ziemi na stacjach. Lepiej dzisiaj zatankuj. Za tyle benzyna 95 i diesel 21 kwietnia
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 maja
ceny paliw, ropa, rząd, paliwo, limit
Koniec limitu cen na stacjach paliw w całej Polsce. Droższe paliwo od tego momentu
zakaz, dom, nieruchomości, działka, budowa
Nie wybudujesz domu na własnej działce. Zakup tego typu nieruchomości może okazać się kosztowną pomyłką
