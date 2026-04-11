Kolejowy kręgosłup Śląska

Kolejarze, z PLK S.A., chcą zamówić projekt rozbudowy linii kolejowej nr 1 między Będzinem, Dąbrową Górniczą Ząbkowicami i Zawierciem. To najważniejsza linia kolejowa w północnej części woj. śląskiego, kluczowa dla mieszkańców Metropolii. Łączy Katowice i centrum obszaru GZM z miastami Zagłębia Dąbrowskiego, obsługując też ruch kolejowy dalej, w kierunku m.in. Częstochowy, Łodzi, Gdańska czy Warszawy (w Zawierciu zaczyna się Centralna Magistrala Kolejowa do Grodziska Mazowieckiego).

Obecnie w ramach przebudowy Katowickiego Węzła Kolejowego PLK budują dodatkowe tory na odcinku Będzin - Sosnowiec Główny – Katowice - Katowice Piotrowice (planowo do 2028 r.). Zwiększy to przepustowość i umożliwi uruchomienie pierwszego etapu Kolei Metropolitalnej GZM, która dzięki szybkim i częstym połączeniom ma dawać alternatywę dla transportu drogowego.

Przetarg na trasę. Ale na budowę poczekamy

O budowę dwóch dodatkowych torów między Będzinem a węzłową stacją Dąbrowa Górnicza Ząbkowice apelowały m.in. w 2024 r. do Ministra Infrastruktury zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Sejmik Województwa Śląskiego.

Jak wynika z informacji PLK, spółka ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji rozbudowy fragmentu LK1; zdecydowała się jednak objąć tym zamówieniem dłuższy odcinek, nie tylko między Będzinem a Dąbrową Górniczą Ząbkowicami, ale też dalej, od Ząbkowic do stacji Zawiercie.

Według PLK szacunkowa wartość prac projektowych wyniesie niespełna 47 mln zł netto. Finansowanie zapewnią środki budżetowe. Podpisanie umowy planowane jest w IV kw. 2026 r., a realizacja przewidywana jest na ok. trzy lata. Roboty budowlane mogłyby się rozpocząć w II poł. 2030 r. Również powinny potrwać około trzy lata.

Co się zmieni?

Zamówienie będzie podzielone na zadania:

Będzin - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice

Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Zawiercie (tam zaczyna się CMK).

Na całym przebiegu LK1 zakładana jest przebudowa i modernizacja 11 stacji i przystanków: Będzin Miasto, Będzin Ksawera, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza Pogoria, Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, Dąbrowa Górnicza Sikorka, Chruszczobród, Wiesiółka, Łazy, Zawiercie i Zawiercie Borowe Pole.

Planowany jest nowy przystanek w Dąbrowie Górniczej, między stacjami Dąbrowa Górnicza i Gołonóg. Stacje Zawiercie i Dąbrowa Górnicza Ząbkowice mają zostać wyposażone w tory odstawcze dla pociągów aglomeracyjnych i przystosowane do obsługi pociągów towarowych do 750 m.

Projektowana jest przebudowa istniejących obiektów inżynieryjnych i budowa 16 nowych wiaduktów i przejść pod torami. Przejazdy w poziomie szyn zostaną zastąpione wiaduktami m.in. przy przystanku Będzin Ksawera oraz między Myszkowem Mrzygłodem i Zawierciem Borowym Polem.

Jak szybko pojadą pociągi?

Po rozbudowie linii pociągi pasażerskie na odcinku Będzin - Zawiercie mają osiągać prędkość do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Pozwoli to m.in. na skrócenie czasu jazdy składów dalekobieżnych między Będzinem i Zawierciem o ok. 5 minut. Tym samym skróci się też przejazd z Warszawy do Katowic przez CMK.

Dokumentacja ma zostać opracowana w oparciu o wdrażaną w Polsce od paru lat technologię BIM (ang. Building Information Modeling). To metodyka prowadzenia inwestycji oparta o efektywne cyfrowe zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie informacji.

„Dzięki cyfrowej platformie do wymiany danych zamawiający i wykonawca będą mogli na bieżąco uzgadniać aspekty techniczne projektu oraz wskazywać potencjalne kolizje, które w zwykłej dokumentacji są bardzo trudno dostrzegalne. Dzięki temu uzyskamy lepszej jakości dokumentację projektową” - podał zamawiający.

PLK przy wsparciu funduszy unijnych prowadzą obecnie prace budowlane na połączeniu Będzin – Katowice Piotrowice i zamówiły dokumentację dla odcinka Katowice Piotrowice – Tychy. Celem jest dobudowa torów i oddzielenie ruchu aglomeracyjnego w GZM pomiędzy Będzinem a Tychami. (PAP)

