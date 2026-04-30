Forsal logo

Trump zadzwonił do Putina w sprawie Ukrainy. Padła propozycja

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
47 minut temu
Donald Turmp powiedział w środę, że zasugerował Władimirowi Putinowi „mały rozejm” w Ukrainie. Prezydent USA ocenił, że Putin może wkrótce ogłosić taki rozejm. Powiedział też, że sojusznicy USA nie zgodzili się na jego sugestie dotyczące wojny w Ukrainie.

- Zasugerowałem małe zawieszenie broni i myślę, że on mógłby to zrobić. Mógłby ogłosić coś z tym związanego. Czy już to ogłosił? - powiedział Trump, relacjonując środową rozmowę z rosyjskim przywódcą. Słowa te padły podczas spotkania z załogą misji Artemis II w Gabinecie Owalnym.

Trump rozmawiał telefonicznie z Putinem. Tematem wojna w Ukrainie

Jak stwierdził Trump, jego rozmowa z Putinem dotyczyła głównie wojny w Ukrainie, lecz przywódcy rozmawiali też o Iranie.

- Powiedział mi, że chciałby zaangażować się w wzbogacanie uranu, że on może nam w tym pomóc. Powiedziałem, że wolałbym, żebyś zaangażował się w zakończenie wojny z Ukrainą. Dla mnie to byłoby ważniejsze - zaznaczył.

- Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę. Myślę, że wymyślimy rozwiązanie stosunkowo szybko. Mam taką nadzieję, chciałbym takiego rozwiązania - dodał.

Propozycja zawieszenia broni w Ukrainie. Putin wskazał datę

Trump ocenił, że Putin był gotowy na zawarcie porozumienia już „jakiś czas temu”, lecz „pewni ludzie uczynili to trudnym”. Prezydent nie wyjaśnił, kogo ma na myśli, lecz w przeszłości obwiniał Ukrainę o utrudnianie rozmów.

Putin zaproponował zawieszenie broni w walkach w Ukrainie podczas Dnia Zwycięstwa, czyli 9 maja, do czego Trump odniósł się przychylnie - przekazał doradca przywódcy Rosji Jurij Uszakow, cytowany przez agencję Reuters.

Trump wściekły na postawę NATO. Chodzi o wojnę z Iranem

Odpowiadając na pytanie o przemówienie brytyjskiego króla Karola III, w którym monarcha wzywał do wzmocnienia NATO i obrony Ukrainy, Trump powtórzył, że Sojusz zawiódł go, jeśli chodzi o odpowiedź na wezwanie do pomocy z Iranem. Dodał jednak, że nie spełnił też jego prośby w sprawie Ukrainy, nie precyzując, o co chodziło.

- Prosiliśmy ich o zrobienie pewnych rzeczy w sprawie Ukrainy i chcieliśmy też, żeby zrobili coś w sprawie Iranu. W sprawie Ukrainy są bardzo zaangażowani, ale nie zrobili tego tak, jak byśmy chcieli - wiecie, to trwa już od dawna. A w sprawie Iranu ich tam nie było - powiedział Trump. Dodał też, że gdyby to od króla zależało, pomógłby USA w Iranie i „posłuchał sugestii w sprawie Ukrainy”.

- Bo wiecie, mamy trochę różnice zdań w sprawie Ukrainy - nie tyle z NATO, co z krajami europejskimi - powiedział. Trump nie wyjaśnił jednak, co ma na myśli.

kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrump zadzwonił do Putina w sprawie Ukrainy. Padła propozycja »
Tematy: wojna w UkrainieDonald TrumpWładimir PutinNATO
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj