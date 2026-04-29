Forsal logo

Tyle zapłacimy w czwartek na stacjach. Cena benzyny w górę

oprac. Beata Jasina-Wojtalak
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
dzisiaj, 13:12
Ceny paliw w czwartek 30 kwietnia 2026
Ceny paliw w czwartek 30 kwietnia 2026/Shutterstock
Ile zapłacimy za paliwo w czwartek 30 kwietnia? Jak wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii, w czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28 zł. Więcej zapłacimy też za Pb98, za to cena diesla nieco spadnie.

Maksymalne ceny paliwa w czwartek 30 kwietnia

W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,77 zł, a oleju napędowego - 7,14 zł - wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny benzyn na stacjach wzrosną w stosunku do cen ze środy a cena diesla spadnie.

W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,73 zł a oleju napędowego - 7,22 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na okres od piątku do poniedziałku.

Koniec obniżek cen paliwa? Minister energii mówi wprost

Do kiedy paliwo będzie tańsze?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Ważne

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Beata Jasina-Wojtalak
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTyle zapłacimy w czwartek na stacjach. Cena benzyny w górę »
Tematy: ceny paliwMEceny paliwa niżej
Powiązane
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj