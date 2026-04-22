Radni Ełku przegłosowali nocny zakaz sprzedaży alkoholu poza barami i restauracjami. - Liczymy, że spadnie ilość interwencji spowodowanych przez alkohol. Ludzie narzekali na to od lat - powiedział PAP przewodniczący rady miasta Ełku Michał Tyszkiewicz.

Ełk wprowadza nocną prohibicję. Uchwałę poprzedziły konsultacje z mieszkańcami

Ełk to kolejne miasto w Polsce, które zdecydowało o wprowadzeniu zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.

Uchwałę przegłosowaliśmy niemal jednomyślnie: 21 radnych było za zakazem, 1 osoba przeciwko i 1 się wstrzymała od głosu

- powiedział PAP po głosowaniu przewodniczący ełckiej rady miasta Michał Tyszkiewicz. Przyznał, że od lat mieszkający w pobliżu sklepów, które do późnych godzin sprzedawały alkohol narzekali na hałasy, awantury, dochodziło w takich miejscach do interwencji policji.

- Nie mamy w mieście całodobowego sklepu sprzedającego alkohol ale liczymy na to, że przy tych punktach, które do późna sprzedawały alkohol, zrobi się spokojniej - powiedział Tyszkiewicz.

W jakich godzinach mieszkańcy Ełku nie kupią alkoholu?

Zgodnie z uchwałą sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem zakupu, będzie zakazana od 22:00 do 6:00.

Ważne Ograniczenia nie obejmą lokali gastronomicznych – restauracji, barów czy pubów, gdzie alkohol spożywany jest na miejscu.

Ełccy radni podjęli uchwałę o nocnej prohibicji na prośbę miejscowego komendanta policji. Podjęcie uchwały poprzedziły konsultacje społeczne, których uczestnicy także w zdecydowanej większości opowiedzieli się za ograniczeniami w handlu alkoholem.

W tych miastach nocna prohibicja już obowiązuje

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów w całym kraju. Nocna prohibicja (nieobejmująca restauracji, pubów itd.) obowiązuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, we Wrocławiu, w Kielcach, w Częstochowie, w Opolu.

W woj. warmińsko-mazurskim pionierem we wprowadzeniu nocnej prohibicji był Olsztyn. Tam samorząd ograniczenia wprowadził już w 2018 roku. W regionie nocny zakaz sprzedaży alkoholu wprowadziły też Lidzbark Warmiński, Kętrzyn, Orneta, czy Gietrzwałd.