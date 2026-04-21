Ile złota posiada NBP? Więcej niż Europejski Bank Centralny

Na koniec marca Narodowy Bank Polski posiadał 18,7 mln uncji (czyli ok. 581,6 ton) złota – wynika z opublikowanych we wtorek danych. W stosunku do końca lutego bank centralny zwiększył posiadane zasoby złota o 360 tys. uncji, czyli o blisko 11,2 tony.

NBP inwestuje w złoto. Ma go już więcej niż EBC

O tym, że w marcu NBP zwiększył zasoby złota i że ma tego kruszcu już ok. 580 ton mówił na początku kwietnia prezes banku centralnego Adam Glapiński.

Wartość złota w posiadaniu NBP wyniosła na koniec marca nieco ponad 319,5 mld zł. W przeliczeniu na euro było to prawie 74,5 mld euro, a na dolary – nieco ponad 85,4 mld dolarów.

Jeszcze przed rokiem ilość kruszcu była niewiele niższa niż ta, którą posiada Europejski Bank Centralny. Jak jednak z nieukrywaną satysfakcją przekazał niedawno prezes NBP Adam Glapiński, dziś zasoby NBP przewyższają już rezerwy EBC.

Adam Glapiński planuje dalsze zakupy kruszcu

Polska dysponuje obecnie największymi rezerwami walutowymi i największymi rezerwami złota w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Narodowy Bank Polski pod kierownictwem Adama Glapińskiego intensywnie zwiększa rezerwy kruszcu, docelowo planuje zgromadzić 700 ton złota.

Ze względów bezpieczeństwa złoto nie jest przechowywane w jednym miejscu, znajduje się również w Londynie i w Nowym Jorku.