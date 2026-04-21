CPK wypłaca odszkodowania. Właściciele nieruchomości otrzymali pierwsze zaliczki

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 12:43
Centralny Port Komunikacyjny wypłaca właścicielom nieruchomości pierwsze zaliczki
Centralny Port Komunikacyjny wypłaca właścicielom nieruchomości pierwsze zaliczki/Shutterstock
Właściciele nieruchomości położonych na terenie planowanej inwestycji Port Polska otrzymali już pierwsze zaliczki odszkodowań. Wynoszą one 85 proc. ustalonego przez wojewodę odszkodowania - informuje we wtorkowym komunikacie Centralny Port Komunikacyjny.

Właściciele nieruchomości niezbędnych do budowy lotniska otrzymali zaliczki w wysokości 85 proc. ustalonego przez wojewodę odszkodowania - poinformował Centralny Port Komunikacyjny. Jak dodał, wypłacono je jeszcze zanim konieczne było wydanie nieruchomości spółce.

Właściciele nieruchomości na terenie inwestycji Port Polska otrzymali pierwsze zaliczki

„Spółka Centralny Port Komunikacyjny, realizująca program inwestycyjny Port Polska, wypłaciła pierwsze zaliczki właścicielom nieruchomości, które znalazły się w granicach wyznaczonych przez Decyzję Lokalizacyjną dla nowego lotniska krajowego. Prawo do zaliczki uzyskali oni dzięki prospołecznej nowelizacji Ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, która weszła w życie w listopadzie ubiegłego roku. Kolejne wnioski o wypłatę zaliczek są w trakcie realizacji, zaś Spółka dokonuje wypłat w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku” - przekazał CPK we wtorkowym komunikacie.

Spółka przypomniała, że w grudniu 2025 r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej i wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości należnego odszkodowania za każdą nieruchomość objętą tą decyzją. „Dzięki temu właściciele nieruchomości mogli wezwać Spółkę do wypłaty zaliczki w wysokości 85 procent odszkodowania bezpośrednio po wydaniu przez wojewodę decyzji o ustaleniu jego wysokości” - podkreślił CPK.

Z komunikatu wynika, że właściciele mogli skierować wezwanie o zaliczkę jeszcze przed koniecznością wydania nieruchomości Spółce i nie muszą czekać na ostateczność decyzji ustalającej wysokość odszkodowania przez wojewodę. „Wystąpienie o zaliczkę nie zamyka drogi do odwołania od tej decyzji, na przykład, jeżeli właściciel nie zgadza się z przedstawioną wyceną. Samo wydanie nieruchomości następuje po upływie 120 dni od dnia wydania przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji odszkodowawczej” - przekazała spółka.

Poinformowała, że w ramach realizowanego wcześniej Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka kupiła 2592 działki o łącznej powierzchni ponad 2787 hektarów na terenie objętym rozporządzeniem obszarowym, a na obszarze objętym Decyzją Lokalizacyjną dla nowego lotniska pozyskano prawie 65 procent powierzchni, na której realizowana będzie inwestycja.

„Spośród 310 budynków mieszkalnych na terenie przyszłego lotniska, w ramach PDN, ostatecznie nabyto 235. Oznacza to pozyskanie 76 procent wszystkich budynków mieszkalnych znajdujących się w granicach objętych Decyzją Lokalizacyjną” - dodał CPK. Od grudnia 2025 r. do tej pory właściciele dobrowolnie wydali 411 działek o powierzchni 497 hektarów.

Realizowany przez spółkę CPK program inwestycyjny Port Polska zakłada powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu, budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

Źródło: PAP
oprac. Diana Bartosiuk
