To oni mają przypilnować budowy Portu Polska. Umowa za 1,5 mld zł

Kto będzie pilnował budowy Portu Polska?

Rozstrzygnięto kolejny przetarg związany z budową lotniska w Baranowie pod Warszawą. Spółka CPK wybrała generalnego inżyniera kontraktu. W przetargu brało udział pięć konsorcjów firm polskich i międzynarodowych. Jak poinformowano, oferta konsorcjum, którego liderem jest Hill International, została uznana za najkorzystniejszą.

„Zaproponowała ofertę w wysokości 1 585 136 163,58 zł. Oferty były oceniane pod względem kryteriów cenowych (50 procent możliwych do uzyskania punktów) i kryteriów jakościowych tj. doświadczenie personelu wykonawcy (20 procent), opracowanie metodyki realizacji usług (20 procent) oraz opracowanie planu organizacji projektu (10 procent możliwych do uzyskania punktów)” - dodano w komunikacie.

Poza konsorcjum Hill International oferty złożyły cztery inne konsorcja, z liderami:

CH2M Hill Polska (oferta na 2 mld 126 mln zł),

Dar Al-Handasah Poland (1 mld 762 mln zł),

MGGP (3 mld 483 mln zł)

Artelia (3 mld 246 mln zł).

Będą zarządzać budową. Ustalą też kluczowe terminy

Cytowany przez spółkę szef CPK Filip Czernicki wyjaśnił, że zadaniem generalnego inżyniera kontraktu ma być zapewnienie kompleksowej obsługi inwestycji, w tym planowanie i ustalanie harmonogramu oraz integracja kontraktów i robót budowlanych. Ma też wspierać spółkę CPK przy budowie i uruchomieniu nowego lotniska w zakładanym terminie, zakresie i budżecie.

- Wybór Generalnego Inżyniera Kontraktu to kolejny krok milowy w realizacji programu inwestycyjnego Port Polska. Zwycięskie konsorcjum będzie odpowiadało za przedsięwzięcie o niespotykanej dotąd w Polsce skali. Od sposobu zarządzania inwestycją będzie zależeć jej powodzenie, a to wymaga interdyscyplinarnych kompetencji na najwyższym profesjonalnym poziomie - uważa Maciej Lasek, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wymogi dla startujących w przetargu

Spółka CPK zwróciła uwagę, że do przetargu zaproszone zostały podmioty, które w ciągu ostatnich 15 lat realizowały przynajmniej jeden kontrakt menadżera projektu przy budowie i uruchomieniu lub rozbudowie lotniska o przepustowości przynajmniej 20 mln pasażerów rocznie i wartości umowy wynoszącej 2 mld euro netto.

Zaznaczyła, że niemal połowa uczestników postępowania to firmy działające w Polsce, a wśród wymogów stawianych firmom była znajomość przez „kluczową kadrę kierowniczą” języka polskiego oraz ich doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad pracami projektowymi lub robotami budowlanymi, które były realizowane na terenie Polski.

Realizowany przez spółkę CPK program inwestycyjny Port Polska zakłada powstanie centralnego lotniska zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Według przyjętego harmonogramu budowa Lotniska CPK na terenie gmin: Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.

