Rekordowa liczba pasażerów. Tyle osób podróżowało w marcu z Lotniska Chopina

„W marcu 2026 światowe lotnictwo przechodziło turbulencje związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Utrudnienia w ruchu lotniczym dotknęły również Lotnisko Chopina, które mimo to zanotowało nieznaczny wzrost w liczbie odprawionych pasażerów” - informuje warszawski port.

1,7 mln podróżnych na Lotnisku Chopina w marcu 2026

Stołeczny port odprawił w marcu 2026 roku 1.769.606 pasażerów, co stanowi wzrost o 3,4 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego. Największą liczbę podróżnych w tym miesiącu port odprawił w piątek, 27 marca – 64.622 osób. Cały pierwszy kwartał na Lotnisku Chopina zamknął się liczbą 5,2 mln obsłużonych osób. Oznacza to wzrost o 8 proc. względem I kw. 2025. Jest to również pierwszy raz w historii, kiedy port w Warszawie odprawił ponad 5 milionów pasażerów w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku.

W ramach strefy Schengen w I kwartale br., podróżowało 3,5 mln osób, a poza nią - 1,7 mln. „Przez sytuację na Bliskim Wschodzie zmieniła się struktura podróży – 60 proc. pasażerów (spadek o 2 punkty procentowe rok do roku) korzystało z usług przewoźników tradycyjnych, 30 proc (wzrost o 3 p.p. rdr) wybierało przewoźników niskokosztowych, a 10 proc (spadek o 1 p.p.) czarterowych” - przekazał port. Jak dodał, liczba pasażerskich operacji lotniczych w marcu przekroczyła 14,5 tys., a wszystkich operacji – 15,7 tys.

Kryzys na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu wpłynął na wyniki Lotniska Chopina – w samym marcu przewoźnicy wykonujący operacje z i do tego rejonu musieli odwołać ponad 360 rotacji. Zawirowania wystąpiły również na rynku paliw, choć na szczęście tego zjawiska nie odnotowaliśmy w Warszawie. Mimo tych wszystkich trudności, w stołecznym porcie udało się osiągnąć wzrost liczby pasażerów

– powiedział Łukasz Chaberski, prezes Zarządu PPL. S.A.

Najpopularniejsze kierunki podróży z Warszawy

Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienił też układ liderów w pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków w ruchu rozkładowym; pierwsze miejsce zajmuje jak zwykle Londyn, podobnie jak drugie miejsce – Paryż. „Zmiany wystąpiły na kolejnych miejscach, które zajmują Amsterdam, Bruksela i Stambuł.

W przypadku rejsów czarterowych pierwszą piątkę otwiera Marsa Alam, Hurghada i Sharm el Sheikh. Za nimi utrzymuje się Bangkok, a miejsce Antalyi zajęła kanaryjska Fuerteventura” - poinformował stołeczny port.

Wzrosła liczba przewozów cargo

Wzrosty objęły też wolumen cargo, którego w marcu odprawiono ponad 10,8 tys. ton, a w całym I kwartale - niemal 34,5 tys. ton. Największymi przewoźnikami cargo są PLL LOT, Qatar Airways, DHL Express UPS Airlines i Emirates. Najpopularniejszymi kierunkami – Dauha, Lipsk, Kolonia, Dubaj i Nowy Jork.

„Transport cargo mocno ucierpiał w wyniku kryzysu bliskowschodniego, ponieważ kierunki z rejonu Zatoki Perskiej są bardzo popularne, jeśli chodzi o przewóz towarów. Mimo to, Lotnisko Chopina zanotowało blisko 12-procentowy wzrost w przewozach. Notujemy również bardzo duże zainteresowanie ze strony linii dalekowschodnich. Aktualnie mamy dwóch przewoźników all cargo (cargo przewożone samolotami transportowymi - PAP) z Chin, spodziewamy się wkrótce powrotu trzeciego, i jesteśmy przekonani, że w przyszłości Polska może stać się bramą cargo szczególnie z kierunków Azji południowo-wschodniej” - stwierdził członek zarządu PPL Marcin Danił.

W kwietniu ma wystartować nowa strona internetowa Lotniska Chopina, przygotowana w oparciu o odświeżoną identyfikację wizualną i nową kolorystykę portu. Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. obsłużyło 24 mln pasażerów.

Spółka PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa. (PAP)