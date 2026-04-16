Rekordowa liczba pasażerów. Tyle osób podróżowało w marcu z Lotniska Chopina

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 12:00
Lotnisko Chopina w Warszawie/Shutterstock
Tylko w marcu 2026 roku Lotnisko Chopina odprawiło ponad 1,7 mln pasażerów, czyli o niemal 3,5 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku - informuje port. Zanotowano również rekord w liczbie pasażerów w pierwszym kwartale 2026 roku. Po raz pierwszy w historii ich liczba przekroczyła 5 mln.

„W marcu 2026 światowe lotnictwo przechodziło turbulencje związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Utrudnienia w ruchu lotniczym dotknęły również Lotnisko Chopina, które mimo to zanotowało nieznaczny wzrost w liczbie odprawionych pasażerów” - informuje warszawski port.

1,7 mln podróżnych na Lotnisku Chopina w marcu 2026

Stołeczny port odprawił w marcu 2026 roku 1.769.606 pasażerów, co stanowi wzrost o 3,4 proc. w odniesieniu do roku poprzedniego. Największą liczbę podróżnych w tym miesiącu port odprawił w piątek, 27 marca – 64.622 osób. Cały pierwszy kwartał na Lotnisku Chopina zamknął się liczbą 5,2 mln obsłużonych osób. Oznacza to wzrost o 8 proc. względem I kw. 2025. Jest to również pierwszy raz w historii, kiedy port w Warszawie odprawił ponad 5 milionów pasażerów w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku.

Imponujący wynik lotniska w Szymanach. Tylu pasażerów obsłużyło w pierwszym kwartale 2026 roku
Imponujący wynik lotniska w Szymanach. Tylu pasażerów obsłużyło w pierwszym kwartale 2026 roku

W ramach strefy Schengen w I kwartale br., podróżowało 3,5 mln osób, a poza nią - 1,7 mln. „Przez sytuację na Bliskim Wschodzie zmieniła się struktura podróży – 60 proc. pasażerów (spadek o 2 punkty procentowe rok do roku) korzystało z usług przewoźników tradycyjnych, 30 proc (wzrost o 3 p.p. rdr) wybierało przewoźników niskokosztowych, a 10 proc (spadek o 1 p.p.) czarterowych” - przekazał port. Jak dodał, liczba pasażerskich operacji lotniczych w marcu przekroczyła 14,5 tys., a wszystkich operacji – 15,7 tys.

Kryzys na Bliskim Wschodzie w dużym stopniu wpłynął na wyniki Lotniska Chopina – w samym marcu przewoźnicy wykonujący operacje z i do tego rejonu musieli odwołać ponad 360 rotacji. Zawirowania wystąpiły również na rynku paliw, choć na szczęście tego zjawiska nie odnotowaliśmy w Warszawie. Mimo tych wszystkich trudności, w stołecznym porcie udało się osiągnąć wzrost liczby pasażerów

– powiedział Łukasz Chaberski, prezes Zarządu PPL. S.A.

Najpopularniejsze kierunki podróży z Warszawy

Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienił też układ liderów w pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków w ruchu rozkładowym; pierwsze miejsce zajmuje jak zwykle Londyn, podobnie jak drugie miejsce – Paryż. „Zmiany wystąpiły na kolejnych miejscach, które zajmują Amsterdam, Bruksela i Stambuł.

W przypadku rejsów czarterowych pierwszą piątkę otwiera Marsa Alam, Hurghada i Sharm el Sheikh. Za nimi utrzymuje się Bangkok, a miejsce Antalyi zajęła kanaryjska Fuerteventura” - poinformował stołeczny port.

Wniosek o paszport bez wizyty w urzędzie? Nowa opcja w mObywatelu
Wniosek o paszport bez wizyty w urzędzie? Nowa opcja w mObywatelu

Wzrosła liczba przewozów cargo

Wzrosty objęły też wolumen cargo, którego w marcu odprawiono ponad 10,8 tys. ton, a w całym I kwartale - niemal 34,5 tys. ton. Największymi przewoźnikami cargo są PLL LOT, Qatar Airways, DHL Express UPS Airlines i Emirates. Najpopularniejszymi kierunkami – Dauha, Lipsk, Kolonia, Dubaj i Nowy Jork.

„Transport cargo mocno ucierpiał w wyniku kryzysu bliskowschodniego, ponieważ kierunki z rejonu Zatoki Perskiej są bardzo popularne, jeśli chodzi o przewóz towarów. Mimo to, Lotnisko Chopina zanotowało blisko 12-procentowy wzrost w przewozach. Notujemy również bardzo duże zainteresowanie ze strony linii dalekowschodnich. Aktualnie mamy dwóch przewoźników all cargo (cargo przewożone samolotami transportowymi - PAP) z Chin, spodziewamy się wkrótce powrotu trzeciego, i jesteśmy przekonani, że w przyszłości Polska może stać się bramą cargo szczególnie z kierunków Azji południowo-wschodniej” - stwierdził członek zarządu PPL Marcin Danił.

W kwietniu ma wystartować nowa strona internetowa Lotniska Chopina, przygotowana w oparciu o odświeżoną identyfikację wizualną i nową kolorystykę portu. Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2025 r. obsłużyło 24 mln pasażerów.

Spółka PPL jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce. W jej zasobach znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie. PPL to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL. Posiada udziały lub akcje 17 spółek, m.in. zarządzających portami lotniczymi. Spółka jest własnością Skarbu Państwa. (PAP)

Źródło: PAP
Europie zabraknie paliwa lotniczego? Niepokojący głos z Komisji Europejskiej
Europie zabraknie paliwa lotniczego? Niepokojący głos z Komisji Europejskiej
Dowody rejestracyjne do odbioru w urzędomacie
Mieszkańcy odbiorą dowody rejestracyjne w urzędomacie. Nowe rozwiązanie już działa
Regiojet
RegioJet opuszcza Polskę i oskarża. PKP Intercity: "Nie ograniczaliśmy konkurencji"
Zobacz
||
Kto nie złoży tego wniosku w terminie, straci dopłaty. Czasu coraz mniej
Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, straci dopłaty 2026. Czasu jest coraz mniej. Gdzie złożyć wniosek?
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Podali dwa adresy na liście celów ataku
Rosja kieruje wzrok na Polskę. Podali dwa adresy na liście celów ataku
7 milionów dronów. Rosja przygotowuje się do potężnej ofensywy
7 milionów dronów. Rosja przygotowuje się do potężnej ofensywy
Dzieje się na granicy z Ukrainą. Węgry pakują manatki i wycofują wojsko
Dzieje się na granicy z Ukrainą. Węgry pakują manatki i wycofują wojsko
