W mObywatelu można już złożyć wniosek o paszport dla dziecka lub podopiecznego poniżej 12 roku życia. Aplikacja umożliwia teraz także wyrażenie zgody na paszport przez drugiego rodzica lub opiekuna. Wszystko to z telefonu, bez wydruków i wizyty w urzędzie.

Wniosek o paszport dla dziecka złożysz w aplikacji mObywatel

Jak w środowym komunikacie poinformował resort cyfryzacji, wniosek o paszport dla dziecka można już złożyć zdalnie.

Upraszczamy rzeczy, które do niedawna były skomplikowane. Paszport dla dziecka można dziś załatwić w mObywatelu – bez drukowania wniosków i stania w kolejkach. Wniosek w aplikacji jest w dużej części gotowy, bo dane uzupełniają się automatycznie, a zgoda drugiego rodzica to dosłownie kilka kliknięć. Tak powinny działać nowoczesne usługi publiczne

– mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Nowość w aplikacji – cyfrowy wniosek o paszport dla dziecka

Dzieciom do 12 roku życia paszport wydawany jest zwykle na 5 lat. Jego uzyskanie zajmuje ok. 30 dni i wymaga zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dla osób, które chcą załatwić sprawę szybko i wygodnie, dostępne są już nowe rozwiązania w mObywatelu.

Ważne Wniosek o paszport dla dziecka do 12 r.ż. został przygotowany w taki sposób, żeby uwzględnić różne warunki prawne i sytuacje losowe. Dlatego pozwala wybrać rodzaj paszportu – zwykły lub tymczasowy oraz wskazać miejsce jego odbioru – w kraju lub za granicą.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun lub kurator dziecka. W przypadku rodzica aplikacja pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika automatycznie. Należy na tym etapie wskazać, którego dziecka dotyczy wniosek. W przypadku opiekuna lub kuratora w usłudze pojawia się miejsce na załączniki, które dokumentują prawo do opieki nad dzieckiem.

W aplikacji można też dodać gotowe zdjęcie paszportowe lub samodzielnie wykonać fotografię.

Co ze zgodą drugiego rodzica?

Żeby uzyskać paszport dla dziecka, niezbędna jest zgoda drugiego rodzica lub opiekuna. Także tę formalność można w prosty sposób załatwić w mObywatelu. Wystarczy podczas składania wniosku wybrać zgodę za pośrednictwem mObywatela. Druga osoba będzie mogła potwierdzić ją w swojej aplikacji.

Aby to zrobić, drugi rodzic wybiera z listy usług:

Załatw sprawę Paszport Zgoda na paszport.

Następnie drugi rodzic dzieckawskazuje rodzaj paszportu, na który się zgadza i dziecko, które ma otrzymać dokument. Dane rodzica oraz dziecka pobierane są z rejestru PESEL. Po sprawdzeniu danych i zaznaczeniu oświadczenia wystarczy podpisać wniosek podpisem zaufanym i wysłać go przez aplikację.

Przykład W mObywatelu można teraz również sprawdzić wyrażone przez siebie zgody oraz, w razie potrzeby, wycofać zgodę na paszport dziecka.

We wniosku o paszport znajduje się także miejsce na dodanie innych wymaganych załączników, w tym np. skanu zgody wyrażonej na piśmie poświadczonym przez notariusza lub orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica praw rodzicielskich.

Do wniosku w mObywatelu należy również dołączyć dowód wniesienia opłaty paszportowej, czyli potwierdzenie przelewu z banku. Numery rachunków do przelewu są dostępne na stronach urzędów i konsulatów, do których kierowany jest wniosek. Ostatnim krokiem jest sprawdzenie danych i podpisanie wniosku profilem zaufanym. Po wysłaniu go użytkownik dostaje potwierdzenie w aplikacji.

Kto może złożyć wniosek o paszport w aplikacji mObywatel?

Nowe usługi są dostępne dla użytkowników, którzy potwierdzili swoją tożsamość dowolnym dokumentem, jak mDowód, Dokument ochrony czasowej lub Legitymacja studencka. Wymagane jest także posiadanie aktywnego profilu zaufanego i skrzynki do e-Doręczeń.

Warto także pamiętać, że w mObywatelu można nie tylko złożyć wniosek o paszport, ale też sprawdzić, czy dokument paszportowy jest gotowy do odbioru. Użytkownik zrobi to w usłudze Odbiór paszportu, wpisując numer wniosku. Dzięki aplikacji mObywatel coraz więcej cyfrowych rozwiązań jest w zasięgu ręki, a kolejne sprawy urzędowe można załatwić przy użyciu telefonu.

Więcej o nowych usługach w mObywatelu można przeczytać tutaj: Wniosek o paszport dla dziecka do 12. roku życia, zgoda drugiego rodzica na ten dokument i zarządzanie zgodami – aż 3 nowości w mObywatelu.

