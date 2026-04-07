W środę 8 kwietnia ma zacząć się dwudniowe posiedzenie Senatu, w czasie którego senatorowie zajmą się m.in. kwestią pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Rozwód - o ile małżonkowie nie doczekali się dzieci - ma być łatwiejszy i szybszy, bo z pominięciem sądu.

Reklama

Wkrótce rozwód nie tylko w sądzie?

Zgodnie z obecnymi przepisami, rozwód w Polsce może zostać orzeczony wyłącznie na drodze sądowej, konieczne jest więc sporządzenie oraz wniesienie pozwu rozwodowego. Niezależnie od tego, czy między małżonkami występuje spór (o podział majątku czy opiekę nad dziećmi) czy oboje godzą się na jego warunki, bez sprawy w sądzie się nie obejdzie

Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zakłada on możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Nowelizacja dotyczy wyłącznie małżeństw, które nie doczekały się dzieci.

Ważne 13 marca Sejm uchwalił nowelizację, za zmianami opowiedziało się 242 posłów i posłanek. Teraz ustawa trafi do Senatu, następnie musi jeszcze uzyskać podpis Prezydenta, by móc zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Kierownik USC zweryfikuje spełnienie ustawowych przesłanek rozwodu pozasądowego

Rozwód ma być możliwy na podstawie zgodnych oświadczeń małżonków składanych przed kierownikiem USC. Procedura ma dotyczyć spraw bezspornych, gdzie małżeństwo faktycznie już nie funkcjonuje. To oznacza, że będzie możliwa wyłącznie w przypadku małżeństw, które istnieją już jedynie "na papierze", a faktycznie związek ustał. Pozasądowy rozwód nie będzie możliwy w przypadku małżeństw, które doczekały się dzieci i w sytuacji, gdy małżonka jest w ciąży.

Celem nowelizacji, którą już w środę lub w czwartek ma zająć się Senat, jest uproszczenie i przyspieszenie rozwodów, a także odciążenie sądów w sprawach, które nie wymagają rozwiązywania sporów. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakłada, że to kierownik USC będzie weryfikował spełnienie ustawowych przesłanek rozwodu pozasądowego i dokona odpowiednich wpisów w rejestrze stanu cywilnego.

Kiedy będzie możliwy rozwód pozasądowy?

Rozwód pozasądowy będzie możliwy tylko gdy: