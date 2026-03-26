Propozycja zmian dotyczących wliczania dni wolnych za honorowe oddanie krwi przez górników pojawiła się jeszcze w 2025 roku. 24 marca 2026 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację, dzięki której dni wolne za krwiodawstwo będą nie tylko pełnopłatne, lecz także wliczane do stażu pracy. Wcześniej honorowi krwiodawcy górnicy wprawdzie otrzymywali za nie pensję, jednak niezaliczanie ich do stażu pracy wydłużało okres, po którym mogli oni przejść na emeryturę. Ustawa wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

Dni zwolnienia za krwiodawstwo wliczą się do emerytury

Nowe przepisy dotyczą górników będących honorowymi krwiodawcami. Zasady wynagradzania i zwolnienia od pracy były jednakowe dla wszystkich: pracownicy otrzymują dwa dni wolne z tytułu krwiodawstwa: w dniu donacji i w dniu następnym. Jednak w przypadku górników, do tej pory dni wolne za krwiodawstwo, choć były pełnopłatne, nie wliczały się do stażu pracy. Ma to znaczenie dla terminu, w którym będą mogli przejść na emeryturę.

Górnicy będący honorowymi dawcami krwi musieli pracować dłużej, ponieważ dni zwolnienia nie wliczały się do stażu emerytalnego. Górnicze związki zawodowe od dawna apelowały o uregulowanie tej kwestii. Przekonywano, że jest to niesprawiedliwe dla osób, które decydują się na ten ważny dla zdrowia publicznego gest.

Przykład Jak wskazywano, zdarzały się sytuacje, gdy górnikowi brakowało kilku dni do tego, by przejść na emeryturę w danym roku.

Teraz, po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego Ustawy z 13 lutego 2026 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, do okresów pracy górniczej będą zaliczały się zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania obowiązków służbowych. Ma to znaczenie dla uzyskania wcześniejszej emerytury górniczej.

Ile osób skorzysta na zmianach?

Wydaje się, że górnicy, a w szczególności górnicy-krwiodawcy to nieliczna grupa, jednak szacuje się, że osób, które skorzystają na zmianach jest w Polsce od 1,5 do 3 tysięcy. Zmiana dotyczy wprawdzie wąskiej grupy osób, jednak w przypadku górników jest istotna. Nie tylko ułatwi górnikom-krwiodawcom uzyskanie wcześniejszej emerytury, lecz także wyeliminuje niesprawiedliwość w liczeniu stażu pracy. To forma docenienia osób, które decydują się na honorowe oddawanie krwi.

Niedawno w przestrzeni publicznej pojawił się pomysł wprowadzenia dodatku do emerytury dla honorowych krwiodawców, po oddaniu określonej ilości krwi. Nie spotkało się to jednak z aprobatą Ministerstwa Zdrowia. Jak wskazano, każde rozszerzenie wachlarza przywilejów dla honorowych dawców krwi powinno być głęboko przemyślane, ponieważ krwiodawcy czynią to nie dla benefitów, ale z poczucia misji. Każdy dodatkowy benefit mógłby przekreślić honorowy charakter krwiodawstwa.