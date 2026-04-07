Jak przekazał we wtorkowym komunikacie rzecznik prasowy lotniska Dariusz Naworski, jest to jeden z najlepszych wyników w historii mazurskiego portu dla tego okresu i sygnał, że ruch lotniczy w regionie nabiera tempa. Przez cały ubiegły rok w Szymanach obsłużono 89 tys. 151 pasażerów, tj. o 23,5 proc. więcej niż 2024 r.

25 tysięcy pasażerów w I kwartale 2026

W pierwszym kwartale obsłużono 25 022 pasażerów. Od końca marca obowiązuje letni rozkład lotów, który oferuje połączenia do Krakowa (PLL LOT), Londynu Stansted i Duesseldorfu-Weeze (Ryanair) oraz Dortmundu (Wizz Air). „W przypadku tego ostatniego kierunku zwiększono liczbę rejsów do trzech tygodniowo, co jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie pasażerów" – dodał rzecznik.

Od czerwca z Szyman będą też ponownie realizowane czartery do Turcji i Albanii.

W Szymanach powstanie centrum recyklingu i obsługi technicznej

Naworski przypomniał, że port lotniczy prowadzi też działania poza segmentem przewozów pasażerskich. W ubiegłym tygodniu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, który zrealizuje budowę hali demontażu statków powietrznych o powierzchni ponad 8 tys. m kw. w ramach unijnego projektu Flight Eco Center.

Projekt zakłada powstanie w Szymanach centrum recyklingu i obsługi technicznej wycofanych z eksploatacji statków powietrznych. Ma kosztować ok. 100 mln zł, z czego ponad 47 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027). Operatorem obiektu będzie AMS Poland z grupy Poente Technical, wnoszący specjalistyczne know-how oraz zaawansowane technologie.

„Chcemy rozwijać lotnisko także w oparciu o działalność okołolotniskową, co pozwala na dywersyfikację źródeł przychodów” – przekazał cytowany w komunikacie Wiktor Wójcik, prezes zarządu Warmia i Mazury sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

W jego ocenie, to szansa szczególnie dla młodych ludzi z regionu, którzy będą mogli na miejscu budować swoją ścieżkę zawodową w nowoczesnym sektorze lotniczym. Projekt zakłada utworzenie ok. 150 wyspecjalizowanych miejsc pracy i rozwój nowych kompetencji związanych z usługami lotniczymi.

Regionalny port lotniczy w Szymanach koło Szczytna powstał w 2016 r. w miejscu dawnego lotniska wojskowego. Jedynym udziałowcem spółki zarządzającej lotniskiem jest samorząd woj. warmińsko-mazurskiego. (PAP)

