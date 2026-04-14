Branża ostrzega

Unijny sektor przewozów lotniczych ostrzega przed niedoborem paliwa lotniczego w najbliższych tygodniach, wywołanym przez kryzys na Bliskim Wschodzie. O tę kwestię była pytana we wtorek Komisja.

- Obecnie bardzo, bardzo ściśle współpracujemy z naszymi państwami członkowskimi i branżą. W zeszły piątek odbyło się spotkanie grupy zadaniowej (...), które potwierdziło, że dostawy ropy naftowej do rafinerii w Unii Europejskiej pozostają stabilne i obecnie nie ma potrzeby dodatkowego uwalniania zapasów - odpowiedziała rzeczniczka.

Rusza budowa Portu Polska. Znamy datę rozpoczęcia prac. "To będzie gorące lato"

Zobacz również

Dostawy paliwa lotniczego głównym zmartwieniem KE

Dodała, że dostawy paliwa lotniczego są obecnie głównym zmartwieniem KE.

- Rafinerie w UE pokrywają około 70 proc. zużycia w UE, a pozostała część pochodzi z importu lub jest od niego zależna. Zatem naszym zadaniem i rolą jest obecnie koordynacja i gromadzenie (...) informacji w czasie rzeczywistym o sytuacji. Dlatego co tydzień zwołujemy grupy koordynacyjne ds. ropy i gazu - podkreśliła Itkonen.

Grupy to forum pod przewodnictwem KE, w którym biorą udział przedstawiciele państw członkowskich i przemysłu.

Z Brukseli Łukasz Osiński