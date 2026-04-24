Koniec obniżek cen paliwa? Minister energii mówi wprost

Rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” na pewno będzie obowiązywał przez najbliższe tygodnie - zapewnił w piątek minister energii Miłosz Motyka. Zaznaczył, że rozwiązania te będą funkcjonować do momentu, kiedy sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje i pokój będzie „możliwie najbardziej trwały”.

Kiedy koniec pakietu CPN?

Szef resortu energii był pytany w piątek na antenie Polskiego Radia o to, kiedy zakończy się działanie pakietu CPN. - W momencie, gdy te ceny będą wracały do normy, a sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie stabilna na tyle, na ile może być i pokój będzie możliwie najbardziej trwały - powiedział Motyka. Zaznaczył, że obecnie nie widać przestrzeni na odejście od pakietu.

Na pewno w ciągu najbliższych tygodni pakiet CPN będzie obowiązywał

- zapewnił minister energii.

Wszystko wskazuje więc na to, że kierowcy nie muszą martwić się o wyjazdy na weekend majowy. Pakiet CPN ma działać także w trakcie majówki.

Do 30 kwietnia niższy VAT i akcyza na paliwo

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Ponadto, zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw.

Przykład Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Po ile paliwo w piątek 24 kwietnia?

Zgodnie z czwartkowym obwieszczeniem ministra, w piątek:

litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł,

litr benzyny 98 - 6,62 zł,

litr oleju napędowego - 6,79 zł.

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.