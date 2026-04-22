Forsal logo

Kiedy koniec limitu cen na stacjach paliw? Minister finansów zabrał głos ws. majówki

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 14:29
Kiedy koniec limitu cen na stacjach paliw? Minister finansów zabrał głos ws. majówki
Kiedy koniec limitu cen na stacjach paliw? Minister finansów zabrał głos ws. majówki/Shutterstock
Zdaniem ministra finansów Andrzeja Domańskiego program „Ceny Paliwa Niżej” będzie wydłużony i obowiązywać będzie podczas majówki. Przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa obowiązują do końca kwietnia. Do końca miesiąca gotowe mają być założenia projektu ws. tzw. windfall tax dla koncernów paliwowych.

Wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran 28 lutego, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce. W związku z rosnącymi cenami ropy naftowej i drożejącymi paliwami na stacjach, rząd ogłosił pod koniec marca czasowy pakiet regulacji „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Zakłada on obniżkę VAT i akcyzy na paliwa, a także ceny maksymalne paliw.

W majówkę paliwo będzie nadal tanie?

Podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany m.in. o to, czy „CPN” będzie kontynuowany po końcu kwietnia. - Jestem przekonany, że w trakcie majówki „CPN” będzie obowiązywał - odpowiedział. Dodał, że „ministerstwo jest technicznie przygotowane” do przedłużenia programu. Dopytywany, co zrobi rząd, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana.

Opodatkowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych

Domański odniósł się też do propozycji w zakresie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych spowodowanych rosnącymi kosztami ropy na rynkach światowych. - Z tego jak obserwuję rynek i marże na rynku, to one oczywiście pospadały (...) Natomiast tutaj podtrzymuję tak, że będziemy wychodzić z projektem - powiedział. Zapowiedział, że założenia tego projektu miałyby być gotowe do końca kwietnia.

Jak działa program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN)

Obowiązujący od 31 marca rządowy program „Ceny Paliwa Niżej” zakłada obniżenie podatku VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz obniżkę akcyzy (do 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego - to najniższy poziom dopuszczony przez UE). Oba rozporządzenia (zarówno w sprawie VAT jak i akcyzy) obowiązują do końca kwietnia.

Ponadto, zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Maksymalne ceny paliw w czwartek 22 kwietnia

Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na czwartek: litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,71 zł.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKiedy koniec limitu cen na stacjach paliw? Minister finansów zabrał głos ws. majówki »
Tematy: benzynaceny paliwprogram CPNtanie paliwo
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj