„Orlen rozpoczął w Płocku budowę pierwszej stacji bioLNG w Polsce” - ogłosił magazyn GO! wydawany przez Grupę Orlen. Jak podkreślono w publikacji, projekt wspiera wdrożenie strategii Orlen 2035 w zakresie rozwoju biometanu poprzez zapewnienie infrastruktury do jego dystrybucji.

Reklama

„Rozwijana w ramach projektu LAPIS sieć punktów tankowania skroplonego biometanu wpisuje się w unijną politykę klimatyczną oraz strategię dekarbonizacyjną Grupy” - zaznaczono w artykule.

Zbiornik na 23 ton bioLNG schłodzonego ciekłym azotem

Według magazynu powstająca w Płocku stacja będzie wyposażona w zbiornik umożliwiający magazynowanie do 23 ton bioLNG schłodzonego ciekłym azotem oraz w zaawanasowany system dystrybucji i bezpieczeństwa. „W początkowej fazie sprzedaż będzie skierowana głównie do floty własnej Orlenu, ale docelowo oferta obejmie również klientów zewnętrznych” - zapowiedziano w publikacji.

Dwie kolejne stacje w przyszłym roku

Jak podał magazyn, dwie kolejne stacje tego typu - w Zgorzelcu i w Ostrowie Wielkopolskim - znajdują się obecnie na etapie projektowania, a ich budowa rozpocznie się w przyszłym roku.

W Płocku znajduje się siedziba i główny zakład produkcyjny koncernu, który jest największym w Polsce kompleksem rafineryjno-petrochemicznym i jednym z największych tego typu w Europie.

Pierwsza w Polsce biometanownia

W lipcu tego roku Orlen informował, że poprzez spółkę PGNiG BioEvolution buduje w Głąbowie pierwszą w Polsce biometanownię z modułem bioLNG. Według koncernu, inwestycja ta umożliwi produkcję ponad 7 mln metrów sześc. biometanu rocznie, który będzie przekształcany w paliwo dla pojazdów ciężarowych.

Jednocześnie Orlen ogłosił wtedy, że podpisał z Krajową Grupą Spożywczą, największym państwowym producentem żywności, porozumienie obejmujące m.in. budowę instalacji do produkcji biometanu. Rozwiązanie to - jak wskazano - pozwoli ograniczyć emisję CO2 do atmosfery oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej kraju, a także do poprawy stabilności sytemu energetycznego.

Nowa strategia PKN Orlen

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe modułowe reaktory SMR.

Na początku tego roku koncern ogłosił nową strategię do 2035 r., w której wskazał m.in., że istotnym jej elementem jest rozszerzenie oferty paliwowej, która za dekadę w ponad 25 proc. ma bazować na zeroemisyjnych źródłach.

Według strategii Grupy Orlen, w latach 2025-2035 skumulowane nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem inwestycji kapitałowych mają tam wynieść od 350 do 380 mld zł, z czego od 270 do 290 mld zł to nakłady elastyczne, umożliwiające - jak informował wcześniej koncern - aktywne zarządzanie budżetem inwestycyjnym.