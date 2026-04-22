Orlen zmienił hurtowe ceny paliw. Co to oznacza dla kierowców?

Diesel tanieje, benzyna 95 nieco w górę

Według aktualnego hurtowego cennika koncernu, w środę olej napędowy Ekodiesel kosztuje tam 5 tys. 916 zł za metr sześc., czyli 37 zł mniej niż dzień wcześniej, z kolei benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 233 zł za metr sześc., czyli o 21 zł więcej niż dzień wcześniej.

We wtorek Orlen obniżył hurtowe ceny obu tych podstawowych paliw - oleju napędowego Ekodiesel o 151 zł, do 5 tys. 953 zł za metr sześc., natomiast benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 40 zł, do 5 tys. 212 zł za metr sześc.

W ubiegłym tygodniu olej napędowy Ekodiesel taniał w hurcie Orlenu pięć razy.

Benzyna 95 poniżej 6 zł

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Energii o cenach maksymalnych, w środę na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 kosztuje nie więcej niż 5,95 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,50 zł, a oleju napędowego - 6,75 zł. Są to najniższe ceny maksymalne od wprowadzenia rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Zmiana cen hurtowych Orlenu może oznaczać, że w czwartek za diesla kierowcy zapłacą mniej, a za benzynę 95 nieco więcej niż dziś.

Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na czwartek: litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,71 zł.

We wtorek litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował maksymalnie 6 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,54 zł, a oleju napędowego - 6,92 zł.

Ceny maksymalne paliw Ministerstwo Energii ogłasza w codziennym obwieszczeniu, ale obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Do kiedy będzie pakiet CPN?

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej”, mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są w oparciu o średnią cenę hurtową tych produktów na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr i podatek VAT.

We wtorek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że do końca kwietnia zarówno VAT jak i akcyza na paliwo pozostaną na obniżonym poziomie. - Co dalej? No oczywiście będziemy analizować sytuację. Trudno sobie wyobrazić, aby te zmiany na rynku w tej chwili mogły tak szybko mieć miejsce, aby już w pierwszych w dniach maja był możliwy powrót do wyższej akcyzy i wyższego VAT-u - powiedział Domański w TVN.

Napięta sytuacja na rynku ropy

Szef resortu finansów przypomniał, że ceny ropy naftowej ostatnio spadły, jednak sytuacja międzynarodowa pozostaje napięta. Wskazał przy tym na utrzymujące się problemy w rejonie Bliskiego Wschodu oraz ograniczenia w żegludze przez Cieśninę Ormuz.

Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował w kolejnych dniach wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W dniu wybuchu tego konfliktu hurtowa cena oleju napędowego Ekodiesel w Orlenie wynosiła 4 tys. 809 zł za metr sześc., czyli 1 tys. 107 zł mniej niż obecnie, natomiast benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 - 4 tys. 466 zł za metr sześc., czyli 767 zł mniej niż obecnie.