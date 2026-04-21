Forsal logo

Ropa z Kazachstanu nie popłynie do Niemiec? Rosyjskie decyzje mogą zakłócić dostawy rurociągiem „Przyjaźń”

oprac. Tomasz Lipczyński
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
52 minut temu
Ropa z Kazachstanu nie popłynie do Niemiec? Rosyjskie decyzje mogą zakłócić dostawy rurociągiem „Przyjaźń”
Ropa z Kazachstanu nie popłynie do Niemiec? Rosyjskie decyzje mogą zakłócić dostawy rurociągiem „Przyjaźń”/ShutterStock
Rosja szykuje się do wstrzymania 1 maja dostaw ropy z Kazachstanu do Niemiec przez rurociąg Przyjaźń – poinformowała we wtorek agencja Reutera, powołując się na trzy źródła branżowe. Źródła te podały, że Kazachstanowi i Niemcom przesłano nowy grafik eksportu ropy.

Rosja zakręci kurek z ropą z Kazachstanu?

Rosja ma przygotowywać się do wstrzymania od 1 maja dostaw ropy z Kazachstanu do Niemiec przez rurociąg „Przyjaźń" – podała agencja Reuters, powołując się na trzy źródła z branży.

Według tych informacji Kazachstan i Niemcy miały otrzymać nowy harmonogram eksportu surowca, który przewiduje zmiany w dotychczasowych przepływach ropy przesyłanej tym szlakiem.

Nie jest jasne, czy decyzja ma charakter czasowy ani jakie będą jej pełne konsekwencje dla dostaw do niemieckich rafinerii.

Rzecznik Kremla nic o tym nie wie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział na konferencji prasowej, że nie wiadomo mu o planach wstrzymania eksportu ropy. – Spróbujemy to sprawdzić – powiedział.

Kazachstan dostarczał w 2025 roku Niemcom rurociągiem Przyjaźń około 43 tys. baryłek ropy dziennie, co stanowiło wzrost o 44 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Ropa jest transportowana do Niemiec północną nitką Przyjaźni, która biegnie przez Polskę.

kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: PAP
oprac. Tomasz Lipczyński
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj