Rosja zakręci kurek z ropą z Kazachstanu?

Rosja ma przygotowywać się do wstrzymania od 1 maja dostaw ropy z Kazachstanu do Niemiec przez rurociąg „Przyjaźń” – podała agencja Reuters, powołując się na trzy źródła z branży.

Według tych informacji Kazachstan i Niemcy miały otrzymać nowy harmonogram eksportu surowca, który przewiduje zmiany w dotychczasowych przepływach ropy przesyłanej tym szlakiem.

Nie jest jasne, czy decyzja ma charakter czasowy ani jakie będą jej pełne konsekwencje dla dostaw do niemieckich rafinerii.

Rzecznik Kremla nic o tym nie wie

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział na konferencji prasowej, że nie wiadomo mu o planach wstrzymania eksportu ropy. – Spróbujemy to sprawdzić – powiedział.

Kazachstan dostarczał w 2025 roku Niemcom rurociągiem Przyjaźń około 43 tys. baryłek ropy dziennie, co stanowiło wzrost o 44 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Ropa jest transportowana do Niemiec północną nitką Przyjaźni, która biegnie przez Polskę.