W środę, 8 kwietnia 2026 r. saudyjski rurociąg East-West został zaatakowany przez irańskiego drona. Po zablokowaniu cieśniny Ormuz jest to jedyne ujście dla eksportu saudyjskiej ropy. Rurociąg East-West ma około 1200 kilometrów długości i łączy pola naftowe na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej z portem Janbu nad Morzem Czerwonym.

Reklama

Rurociąg East-West główną drogą eksportu ropy z regionu Zatoki Perskiej

Arabia Saudyjska przywróciła pełną przepustowość uszkodzonego w irańskim ataku dronowym rurociągu East-West - oświadczyło w niedzielę ministerstwo energii tego kraju. Ministerstwo przekazało, że również pozostałe obiekty energetyczne, które ucierpiały w wyniku ataków podczas konfliktu z Iranem, zostały naprawione i przywrócono ich zdolność operacyjną.

Po rozpoczęciu 28 lutego bombardowań Iranu przez Stany Zjednoczone i Izrael żegluga w cieśninie Ormuz - kluczowym szlaku transportu ropy i gazu - została poważnie zakłócona. W efekcie rurociąg East-West stał się główną drogą eksportu ropy z regionu Zatoki Perskiej.

W normalnych warunkach przez cieśninę Ormuz przepływa około 20 milionów baryłek ropy dziennie oraz dodatkowo 4 miliony baryłek produktów rafinowanych. Dla porównania, według danych Międzynarodowa Agencja Energetyczna, rurociąg East-West może przesyłać znacznie mniej - od około 5 do 7 milionów baryłek ropy dziennie.