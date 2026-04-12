LPG drożeje szybciej niż benzyna, co to oznacza dla portfela kierowcy?

Podczas gdy ceny benzyny spadły dzięki obniżkom podatków, kierowcy korzystający z LPG odczuwają znaczący wzrost kosztów. Za litr autogazu płacimy niemal 4 zł, podczas gdy benzyna kosztuje średnio 6,17 zł. Na pierwszy rzut oka gaz wciąż wydaje się tańszym paliwem o około 30%, jednak realna oszczędność zależy od zużycia samochodu.

Większość aut na LPG zużywa więcej paliwa niż na benzynie, co zmniejsza przewagę cenową. W przypadku samochodów używanych, z instalacją montowaną nie w fabryce, różnica w spalaniu wynosi średnio 30%, co jest bliższe rzeczywistości niż często podawane w internecie optymistyczne 20%.

Jak wygląda zużycie paliwa w praktyce?

Dla przykładu Dacia Bigster, oferowana fabrycznie z instalacją LPG, przy silniku 1.2 i 140 KM spala na benzynie średnio 5,5 l/100 km. Wersja z LPG zużywa 7,1 l gazu na 100 km, czyli o około 30% więcej niż benzyna. Różnica wynika m.in. z masy auta i koniecznych modyfikacji silnika.

To pokazuje, że litr LPG nie jest równoważny litrze benzyny, realne oszczędności kierowcy są mniejsze, niż mogłoby się wydawać.

Ile można zaoszczędzić na LPG w Polsce?

Przyjmijmy przykład samochodu spalającego 10 l benzyny na 100 km. Koszt przejazdu 100 km wynosi około 61,70 zł. Tankując LPG po 4 zł za litr, przejazd tego samego dystansu kosztuje 52 zł. Różnica wynosi niespełna 10 zł na 100 km, a w praktyce, na krótkich trasach miejskich, oszczędność jest jeszcze mniejsza, ponieważ silnik zużywa wiecej benzyny w fazie rozruchu i przełączania na gaz.

Montaż instalacji LPG - inwestycja, która się coraz mniej opłaca

Fabryczne instalacje LPG mają największy sens, ponieważ samochód jest przystosowany do gazu. Montaż instalacji w warsztacie to wydatek, który z powodu obecnych niewielkich różnic w cenie paliwa, zwraca się bardzo wolno, jeśli w ogóle. Obecne ceny LPG w połączeniu z kosztami serwisu i potencjalnymi usterkami sprawiają, że inwestycja w instalację może być nieopłacalna.

Adrian Sinkowski, dyrektor Polskiej Izby Gazu Płynnego, podkreśla, że spadek różnicy cen LPG i benzyny zmniejsza atrakcyjność jazdy na gazie. Liczba użytkowników autogazu w Polsce może wkrótce spaść poniżej trzech milionów.

Czy wciąż warto jeździć na LPG?

Przy cenach bliskich 4 zł za litr gazu oszczędności wynikające z jazdy na LPG są minimalne. Na krótkich trasach miejskich różnica w kosztach przejazdu niemal znika. Dla wielu kierowców lepszym rozwiązaniem może być pozostanie przy benzynie, zamiast inwestowania w instalację LPG. Obecne realia cen paliw pokazują, że oszczędzanie pieniędzy na gazie staje się coraz trudniejsze, a dla przeciętnego kierowcy różnice w kosztach są niewielkie.