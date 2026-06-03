"Nie służy ani nam, ani wam". Szef MSZ Ukrainy komentuje zaostrzenie relacji Warszawa-Kijów

"Zaostrzenie relacji nie służy ani Ukraińcom, ani Polakom"

„Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom” – napisał szef ukraińskiej dyplomacji w serwisach społecznościowych.

Przypomniał, że w ciągu ostatnich dwóch lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne, odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar.

Wspólny wróg - Rosja

„I to jest właśnie właściwe podejście, oparte na wzajemnym szacunku, uznaniu i uczciwości. Nie wolno go podważać, ani nakręcać spirali nienawiści. Tym bardziej w sytuacji, gdy nad nami wszystkimi – Ukraińcami, Polakami i innymi Europejczykami – ponownie zawisło zagrożenie ze strony naszego odwiecznego wroga, Rosji” – oświadczył Sybiha.