"Nie służy ani nam, ani wam". Szef MSZ Ukrainy komentuje zaostrzenie relacji Warszawa-Kijów

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha przestrzegł przed dalszym zaostrzaniem relacji polsko-ukraińskich. Jak zaznaczył, eskalacja napięć nie leży w interesie żadnej ze stron, zwłaszcza w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.
"Zaostrzenie relacji nie służy ani Ukraińcom, ani Polakom"
„Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom” – napisał szef ukraińskiej dyplomacji w serwisach społecznościowych.
Przypomniał, że w ciągu ostatnich dwóch lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne, odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar.
Wspólny wróg - Rosja
„I to jest właśnie właściwe podejście, oparte na wzajemnym szacunku, uznaniu i uczciwości. Nie wolno go podważać, ani nakręcać spirali nienawiści. Tym bardziej w sytuacji, gdy nad nami wszystkimi – Ukraińcami, Polakami i innymi Europejczykami – ponownie zawisło zagrożenie ze strony naszego odwiecznego wroga, Rosji” – oświadczył Sybiha.
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Źródło: PAP
Tematy: Ukrainawołodymyr zełenskiUPA
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