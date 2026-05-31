Koniec 800 plus 1 czerwca 2026. ZUS nie wypłaci już świadczenia 800 plus, jeśli nie spełnisz jednego warunku

Koniec 800 plus od 1 czerwca. Nowy okres tylko na wniosek
ZUS przypomina, że obecny okres świadczeniowy 800 plus skończył się 31 maja 2026 roku. Od 1 czerwca zaczyna się nowy 2026/2027 i tylko złożenie wniosku gwarantuje ciągłość wypłat. Jeśli wniosek nie trafi do ZUS na czas, świadczenie zostanie wstrzymane. A to oznacza brak przelewu nawet na kilka miesięcy.
Gdzie i jak złożyć wniosek o 800 plus?
Nie ma papierowych formularzy - wszystko robisz online. Wniosek złożysz:
- przez PUE ZUS,
- przez bankowość elektroniczną,
- przez portal Emp@tia,
- w darmowej aplikacji mobilnej mZUS.
Wypłaty trafiają wyłącznie na konto bankowe.
ZUS przypomina, że rodzice i opiekunowie, którzy składali już wniosek o 800 plus za okres 2025/2026, mogą szybko przygotować dokument na nowy okres świadczeniowy. W aplikacji mZUS część danych z poprzedniego wniosku uzupełnia się automatycznie, w razie potrzeby można je poprawić lub zaktualizować. Podobnie działa eZUS. Jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, system sam pobierze ich dane, m.in. numer PESEL i datę urodzenia. Dzięki temu rodzice nie muszą wpisywać wszystkiego od początku ręcznie.
Terminy wypłat 800 plus w nowym okresie - od czerwca 2026
ZUS działa według jasno określonych zasad. Wniosek złożony w określonym terminie, to konkretna data wypłaty:
- do 30 kwietnia 2026 roku – wypłata do 30 czerwca 2026 roku, bez przerwy,
- od 1 maja do 30 czerwca 2026 roku – wypłata z opóźnieniem, ale z wyrównaniem od czerwca,
- po 30 czerwca 2026 roku – wypłata tylko od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania).
Jeżeli rodzic nie złoży wniosku na czas, nie oznacza to całkowitej utraty prawa do pieniędzy, ale brak wniosku w niektórych przypadkach może oznaczać utratę części świadczenia.
Polecamy: KODEKS PRACY 2026
Kto może złożyć wniosek o 800 plus?
- rodzice biologiczni - jeśli wniosek wpłynie w ciągu 3 miesięcy od narodzin, świadczenie przyznaje się od dnia urodzenia.
- opiekunowie prawni - wniosek w ciągu 3 miesięcy od objęcia dziecka opieką daje prawo do świadczenia od dnia objęcia opieką.
- osoby sprawujące pieczę zastępczą - jw.
Przypomnijmy, że od 2026 roku zmieniły się też zasady przyznawania 800 plus dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Aby otrzymać świadczenie nie wystarczy już złożenie wniosku i sam legalny pobyt. Rodzice muszą spełnić dodatkowe warunki związane z pracą i edukacją dzieci.
ZUS sprawdza teraz m.in.:
- czy rodzic pracuje, prowadzi działalność gospodarczą albo jest aktywny zawodowo,
- czy dziecko uczęszcza w Polsce do szkoły lub przedszkola,
- czy rodzina faktycznie mieszka w Polsce.
800 plus 2026 – bez względu na dochód, bez podatku
Świadczenie w wysokości 800 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia - bez względu na dochody. Nie podlega opodatkowaniu, nie może być zajęte przez komornika i nie trzeba się z niego rozliczać.
W przypadku niepełnego miesiąca ZUS przelicza świadczenie proporcjonalnie. Oznacza to, że kwota 800 zł jest dzielona przez liczbę dni w danym miesiącu, a następnie mnożona przez liczbę dni, za które faktycznie przysługuje świadczenie. Jeśli dziecko urodzi się w trakcie miesiąca, 800 plus będzie wypłacane od dnia narodzin. Z kolei w przypadku dziecka, które kończy 18 lat w trakcie miesiąca, świadczenie przysługuje do osiągnięcia pełnoletności. Przy opiece naprzemiennej, gdy rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem w powtarzających się okresach, każdy z nich może otrzymać część świadczenia.