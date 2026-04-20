Forsal logo

Jasne stanowisko UE w sprawie zamrożenia sankcji na sprzedaż rosyjskiej ropy. „Rosja nie powinna zarabiać na wojnie z Iranem”

oprac. Diana Bartosiuk
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 15:32
„”
KE: Rosja nie powinna zarabiać na wojnie USA z Iranem/Shutterstock
Rosja nie powinna czerpać korzyści z wojny z Iranem - tak rzecznik Komisji Europejskiej Ricardo Cardoso skomentował w poniedziałek decyzję USA o wydaniu nowej licencji, która zamraża na kolejny miesiąc sankcje na sprzedaż rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na tankowce.

Licencja zwalniająca po raz drugi Rosję z sankcji została wydana przez amerykański resort finansów w piątek. Doszło do tego wbrew wcześniejszej zapowiedzi szefa tego ministerstwa, Scotta Bessenta, że Stany Zjednoczone nie przedłużą Moskwie tego zwolnienia. Decyzja została opublikowana w dniu, w którym odnotowano spadki cen ropy na globalnych rynkach w związku z ogłoszeniem przez Iran otwarcia cieśniny Ormuz (jak się potem okazało, chwilowego).

Bessent uzasadniał udzielenie pierwszej licencji, która wygasła 11 kwietnia, dążeniem do obniżenia cen ropy. Jego resort w żaden sposób nie odniósł się do wydania nowego zwolnienia.

G7 ustala limity cen na rosyjską ropę, USA je zdejmuje

Mowa o limicie ceny, jaki grupa państw G7, w tym Stany Zjednoczone i Unia Europejska, wprowadziły wobec rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. Takie obostrzenie miało na celu zmniejszenie dochodów rządu w Moskwie ze sprzedaży ropy i tym samym utrudnienie mu finansowania wojny w Ukrainie. Jednocześnie nie uderzyło w światowe przepływy surowca.

USA przestanie blokować irańskie porty? Jest oświadczenie Trumpa

Nowa licencja wydana przez USA zawiesza maksymalną cenę za baryłkę rosyjskiej ropy, która została załadowana na tankowce przed 17 kwietnia. Umożliwia więc sprzedaż surowca po cenach rynkowych bez kar wynikających z sankcji USA.

Rozumiemy, że wyjątek, który Stany Zjednoczone ponownie przyznały, jest ograniczony czasowo i dotyczy statków, które już znajdują się na morzu

- powiedział w poniedziałek rzecznik KE, komentując decyzję amerykańskiego resortu finansów.

- Jesteśmy przekonani, że pułap ceny na ropę naftową i sankcje wobec Rosji pozostają uzasadnione i aktualne, również w obecnej sytuacji zmienności na rynkach ropy naftowej - zaznaczył. - Pułap cen ropy naftowej skutecznie ograniczył rosyjskie dochody z eksportu ropy, jednocześnie utrzymując stabilność rynków ropy naftowej - podkreślił Cardoso.

- Rosja nie powinna czerpać korzyści z wojny z Iranem, co wielokrotnie już mówiliśmy - dodał.

Od wybuchu wojny Rosja zarabia na ropie

Jak podawała wcześniej KE, od początku konfliktu na Bliskim Wschodzie, który Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły 28 lutego br. atakiem na Iran, Rosja zarabia średnio 150 mln dolarów dziennie na dodatkowych przychodach ze sprzedaży ropy. Czyni ją to prawdopodobnie największym beneficjentem wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.

Wysokie ceny paliw. Komisja Europejska przedstawi unijną odpowiedź

KE zaproponowała, by w ramach 20. pakietu sankcji Unia Europejska wprowadziła całkowity zakaz transportu rosyjskiej ropy drogą morską. Taki środek zastąpi stosowany obecnie pułap cenowy, uniemożliwiając podmiotom w UE świadczenie jakichkolwiek usług związanych z przewożeniem tego surowca z Rosji.

Do prac nad 20. pakietem wobec Rosji ministrowie spraw zagranicznych państw UE wrócą we wtorek na posiedzeniu w Luksemburgu. Do tej pory blokowały go Węgry. Pod znakiem zapytania stało też to, czy UE wprowadzi taki zakaz sama, bez partnerów z grupy G7, w tym Stanów Zjednoczonych.

kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Tematy: RosjaUSAropa naftowasankcje na Rosję
Powiązane
Niepokojące ruchy Rosjan w Arktyce. Kraj NATO bije na alarm: Najsilniejsze w historii
Niepokojące ruchy Rosjan w Arktyce. Kraj NATO bije na alarm: Najsilniejsze w historii
księża
Kościół przygotowuje plan działania na wypadek kryzysu i wojny. „Istnieją obawy, że wojna dotrze do Polski”
Sopot wyremontuje schrony
Sopot będzie remontował schrony. 2,2 mln zł na remonty i szkolenia mieszkańców
Zobacz
||
działka, zasiedzenie, nabycie, własność, sąd najwyższy, nieruchomość
Utrata części nieruchomości przez źle postawiony płot. Wystarczy brak reakcji, aby stracić część działki
Ruszają kontrole na posesjach. Nawet 5 tys. zł kary za brak umowy
5 tys. zł kary za brak umowy w 2026. Ruszają masowe kontrole na posesjach
Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
Tym, którzy są po pięćdziesiątce ZUS robi przelewy. Niektórzy zobaczą na koncie ponad 4500 tysiące złotych
Dodatek do emerytury wynoszący 288 zł przysługuje seniorom dożywotnio, jednak nie każdy może na niego liczyć
Dodatkowe 288 zł do emerytury. Seniorzy dostaną do 15 maja
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj