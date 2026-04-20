USA przestanie blokować irańskie porty? Jest oświadczenie Trumpa

oprac. Diana Bartosiuk
dzisiaj, 14:03
Prezydent USA Donald Trump oświadczył, iż rozważy opinię szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Pakistanu marszałka polnego Asima Munira, który uważa, że zablokowanie przez USA irańskich portów stanowi przeszkodę w rozmowach pokojowych z Iranem - podała w poniedziałek agencja Reutera. Trump i Munir przeprowadzili rozmowę telefoniczną.

Wojna, o zakończenie której stara się Pakistan, zaczęła się 28 lutego od amerykańsko-irańskiego ataku na Iran. W odwecie Teheran zaczął ostrzeliwać Izrael oraz amerykańskie bazy i infrastrukturę cywilną w arabskich krajach Zatoki Perskiej. Natychmiast zamknął też dla żeglugi cieśninę Ormuz, przez którą wiedzie trasa eksportu ropy i gazu dla Azji i w mniejszym stopniu Europy.

We wtorek druga runda rozmów pokojowych

USA wprowadziły w odwecie blokadę irańskich portów. W rezultacie oba kraje ograniczają obecnie ruch w cieśninie Ormuz i wzajemnie kwestionują legalność swoich działań.

Pakistan prowadzi intensywną kampanię dyplomatyczną, mającą doprowadzić do porozumienia między USA a Iranem. Czołowe role przypadają w niej premierowi Shehbazowi Sharifowi, szefowi dyplomacji Muhammadowi Ishaqowi Darowi oraz marszałkowi Munirowi.

Amerykanie uważają, że USA zmierza w złym kierunku. Rekordowo niskie notowania Donalda Trumpa
Pakistan obawia się przedłużenia wojny

Munir zakończył w niedzielę trzydniową wizytę w Iranie, gdzie miał m.in. koordynować szczegółowy harmonogram drugiej rundy rozmów pokojowych, które zaplanowano na wtorek w Islamabadzie, a które w związku z amerykańską blokadą portów stanęły pod znakiem zapytania.

Jak zauważył w poniedziałek amerykański dziennik „New York Times”, pakistańscy politycy obawiają się, że jeśli amerykańsko-irańska wojna przedłuży się, to w Pakistanie może dojść do reaktywacji grup szyickich i wzrostu przemocy na tle wyznaniowym.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
Źródło: PAP
Powiązane
US, Iran and Pakistan flags on display at a shop in Karachi
Co dalej z negocjacjami USA-Iran? Rzecznik irańskiego MSZ: Teheran na razie nie planuje udziału w rozmowach
Trump boi się "katastrofy" w Iranie. Ujawniono kulisy wojny na Bliskim Wschodzie
Rośnie napięcie w Ormuz. Irański statek zatrzymany siłą, armia USA otworzyła ogień
Serhij Flash Beskrestnow wojna w Ukrainie atak dronów zamach
Rosjanie chcieli zabić czołowego ukraińskiego speca od dronów. "Flash" cudem przeżył
dron Hornet wojna w Ukrainie straty Rosjan ukraińska armia
Ukraina demoluje logistykę Rosjan jak nigdy. To zasługa dronów Hornet
