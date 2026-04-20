Rośnie napięcie w Ormuz. Irański statek zatrzymany siłą, armia USA otworzyła ogień

oprac. Jakub Laskowski
dzisiaj, 07:40
Rośnie napięcie w Ormuz. Irański statek zatrzymany siłą, armia USA otworzyła ogień
Rośnie napięcie w Ormuz. Irański statek zatrzymany siłą, armia USA otworzyła ogień/Media
Prezydent USA Donald Trump poinformował w niedzielę, że amerykańska marynarka wojenna zatrzymała irański statek towarowy, który usiłował przełamać blokadę irańskich portów. Siły USA wezwały załogę do zatrzymania jednostki, a gdy ta odmówiła, okręt amerykańskiej marynarki otworzył ogień. "Mamy pełną kontrolę nad statkiem i sprawdzamy, co znajduje się na pokładzie" - przekazał Trump.

Amerykański prezydent sprecyzował, że chodzi o statek towarowy o nazwie Touska. Próbował on ominąć amerykańską blokadę morską i odmówił zastosowania się do poleceń sił USA.

Rośnie napięcie w Ormuz. Irański statek ostrzelany przez siły USA

"Irańska załoga odmówiła słuchania, więc nasz okręt marynarki zatrzymał ich w miejscu, wysadzając dziurę w maszynowni" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

"Obecnie statek jest pod opieką amerykańskiej piechoty morskiej (...) Mamy pełną kontrolę nad statkiem i sprawdzamy, co jest na pokładzie" - dodał Trump.

Touska to irański kontenerowiec należący do państwowego armatora IRISL Group, który został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2020 roku.

Pierwszy taki przypadek od początku wojny. Iran zapowiada odwet

Irańskie najwyższe dowództwo połączone oskarżyło USA o naruszenie zawieszenia broni poprzez ostrzał statku, który - jak przekazano - był w drodze z Chin do Iranu. "Ostrzegamy, że sił zbrojne (…) wkrótce zareagują i odwiną się za to piractwo zbrojne ze strony wojsk USA" - cytuje słowa rzecznika agencja Reutera, powołując się na irańskie media.

Jest to pierwszy statek zatrzymany przez siły USA w ramach trwającej blokady morskiej Iranu, mającej zatrzymać statki płynące z i do irańskich portów. Wcześniej Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) podało, że dotąd 23 statki posłuchały ostrzeżeń amerykańskiej marynarki i zawróciło przed dotarciem do linii blokady.

Media: Iran bierze na cel Europę. Teheran znalazł narzędzie nacisku na USA
Media: Iran bierze na cel Europę. Teheran znalazł narzędzie nacisku na USA

Równolegle Iran utrzymuje własne ograniczenia ruchu przez cieśninę Ormuz, którą praktycznie blokuje od wybuchu wojny USA i Izraela z tym państwem 28 lutego.

W weekend pojawiły się informacje o irańskim ostrzale jednostek, próbujących przejść przez Ormuz. Irańska blokada szlaku, którym przed wojną transportowano 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG spowodowała wzrost cen tych surowców na światowych rynkach.

Źródło: PAP
oprac. Jakub Laskowski
