USA alarmują ws. dostaw broni. Europa musi szykować się na czarny scenariusz

Jakub Laskowski
dzisiaj, 09:43
Przedstawiciele USA poinformowali państwa europejskie, że dostawy niektórych systemów uzbrojenia opóźnią się w związku z wyczerpywaniem się arsenału spowodowanym wojną z Iranem. Informację podała agencja Reuters, powołując się na trzy źródła zaznajomione ze sprawą. Problem z dostarczeniem amerykańskiej broni według ustalonych terminów ma dotyczyć krajów bałtyckich i skandynawskich.

Reuters nie podał szczegółów, jakich konkretnie dostaw będą dotyczyć opóźnienia, ani jakich krajów. Według trzech wtajemniczonych źródeł agencji, opóźnienia dotkną dostaw do kilku krajów, w tym "w regionie bałtyckim i Skandynawii". Niektóre z transakcji zostały zawarte w ramach programu Foreign Military Sales (w ramach którego dochodzi do większości zakupów) i zakontraktowane, ale jeszcze nie sfinalizowane.

Administracja Trumpa dotąd nie odpowiedziała na pytania agencji w tej sprawie. Podobne doniesienia, dotyczące przekierowania broni zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy na własne potrzeby USA, pojawiały się już wcześniej i częściowo potwierdził je sekretarz stanu USA Marco Rubio, który pod koniec marca mówił, że może się to zdarzyć.

- Cóż, to jeszcze się nie zdarzyło. Nic jeszcze nie zostało przekierowane. Ale może się zdarzyć - powiedział szef dyplomacji USA.

- Tu chodzi o broń sprzedawaną w ramach PURL (Priority Ukraine Requirements List - przyp. red.) przez NATO, więc pytanie będzie brzmiało, jeśli będziemy mieli potrzebę (...), jeśli Stany Zjednoczone będą miały wojskowe potrzeby, czy to w celu uzupełnienia zapasów, czy wypełnienia jakiejś misji w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych, zawsze będziemy na pierwszym miejscu - zaznaczył.

Szczególnie miało to dotyczyć rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot, których zapasy szybko zużyły się w związku z irańskimi ostrzałami państw regionu i sił USA.

We wtorek otwarcie o obawach dotyczących opóźnień dostaw broni, zwłaszcza Patriotów, mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Mam nadzieję, że prezydent USA rozumie wszystkie konsekwencje ewentualnego wstrzymania dostaw lub podobnych decyzji. Mam nadzieję, że rozumie to nie tylko on, ale cały jego zespół - mówił.

Źródło: PAP
