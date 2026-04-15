Powołując się irańskie dokumenty, "FT" podał, że siły powietrzno-kosmiczne IRGC nabyły satelitę TEE-01B, zbudowanego i wystrzelonego przez chińską firmę Earth Eye Co. Do transakcji doszło w końcu 2024 roku, po wystrzeleniu satelity w kosmos z Chin.

Atak Iranu na bazy USA. Chiński satelita przekazał kluczowe dane?

Irańscy dowódcy wojskowi polecili satelicie monitorowanie głównych amerykańskich obiektów - przekazał "FT", powołując się na zdjęcia baz wykonane przez satelitę w marcu przed i po ataku dronów, a także listy współrzędnych z oznaczeniem czasu i analizę orbitalną.

Od 28 lutego do 8 kwietnia na Bliskim Wschodzie trwały ataki Izraela i USA na Iran oraz odwetowe naloty irańskie na amerykańskie bazy i cele cywilne w arabskich krajach Zatoki Perskiej.

Według "FT" satelita wykonał zdjęcia bazy lotniczej Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej 13, 14 i 15 marca. 14 marca prezydent USA Donald Trump potwierdził, że samoloty amerykańskie w bazie zostały trafione.

Chiński satelita pomógł Iranowi w ataku na bazy USA? Biały Dom milczy

Według raportu satelita monitorował również bazę lotniczą w Jordanii, a także miejsca w pobliżu amerykańskiej bazy morskiej V Floty w Bahrajnie oraz lotnisko w Irbilu w Iraku mniej więcej w czasie, gdy IRGC twierdził, że doszło do ataków na obiekty w tych rejonach - przypomniała agencja.

Jak wynika z raportu, w ramach umowy IRGC uzyskało dostęp do komercyjnych stacji naziemnych obsługiwanych przez Emposat, zlokalizowaną w Pekinie firmę zajmującą się kontrolą satelitów i usługami transmisji danych, której sieć rozciąga się na Azję, Amerykę Łacińską i inne regiony.

Uzyskanych przez "FT" informacji nie skomentowały dotąd Biały Dom, CIA ani Pentagon. Chińskie resorty spraw zagranicznych i obrony nie odpowiedziały na prośbę agencji Reutera o komentarz, podobnie jak Earth Eye Co. i Emposat.

Chiński satelita ujawnił tajne dane Iranowi o USA. Pekin reaguje

Zapytana o sprawę ambasada Chin w Waszyngtonie odpowiedziała "FT", że "zdecydowanie sprzeciwia się rozpowszechnianiu (...) spekulatywnej i insynuującej dezinformacji na temat Chin".

W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump ostrzegał, że Chiny staną w obliczu "poważnych problemów", jeśli dostarczą Iranowi systemy obrony powietrznej - przypomniał Reuters.