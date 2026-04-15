Wśród kierowanych do regionu sił znajdzie się około 6 tys. żołnierzy rozmieszczonych na lotniskowcu USS George H.W. Bush oraz towarzyszących mu okrętach wojennych - przekazali "Washington Post" anonimowo amerykańscy urzędnicy zaznajomieni ze sprawą.

Reklama

Media: USA wysyłają tysiące nowych żołnierzy na Bliski Wschód

Dodatkowo pod koniec miesiąca na Bliski Wschód ma dotrzeć kolejnych około 4200 żołnierzy z zespołem okrętów desantowych wraz z 11. Ekspedycyjną Jednostką Piechoty Morskiej. Siły te dołączą do około 50 tys. żołnierzy, którzy według Pentagonu już uczestniczą w operacji przeciw Iranowi - podał "Washington Post".

Obecnie w wojnie trwa dwutygodniowe zawieszenie broni ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa w nocy z 7 na 8 kwietnia.

Wojna USA-Iran. Donald Trump chce zwiększyć presję na Teheran

Jednocześnie Trump, usiłując zwiększyć presję gospodarczą na Iran, by ten otworzył ruch przez cieśninę Ormuz, ogłosił w niedzielę blokadę ruchu statków wypływających z irańskich portów i wpływających do nich.

"Ponad 10 tysięcy marynarzy, żołnierzy piechoty morskiej i lotników Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, wraz z ponad tuzinem okrętów wojennych i dziesiątkami samolotów, realizuje misję blokady statków wchodzących i wypływających z irańskich portów" - poinformowało we wtorek Dowództwo Centralne USA.

Według deklaracji Amerykanów w ciągu pierwszych 24 godzin blokady nie przedostały się przez nią żadne statki. Sześć jednostek handlowych zastosowało się do poleceń i zawróciło do portu w Zatoce Omańskiej.