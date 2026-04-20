Co dalej z negocjacjami USA-Iran? Rzecznik irańskiego MSZ: Teheran na razie nie planuje udziału w rozmowach

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 12:26
Co dalej z negocjacjami USA-Iran? Rzecznik irańskiego MSZ: Teheran na razie nie planuje udziału w rozmowach
Rzecznik irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Esmail Baghaei poinformował w poniedziałek, że Teheran na razie nie planuje udziału w rozmowach z USA. Wcześniej marynarka USA zatrzymała irański kontenerowiec, który próbował przełamać amerykańską blokadę cieśniny Ormuz.

Jak informuje agencja Reutersa powołując się na irańskie media państwowe, Teheran odrzucił zaproszenie na drugą turę rozmów pokojowych ze Stanami Zjednoczonymi. Jako powód podano trwającą, amerykańska blokadę, groźną retorykę z ich strony oraz zmieniające się stanowisko i "nadmierne żądania" Waszyngtonu.

Iran nie podjął jeszcze decyzji w sprawie udziału w nowej rundzie negocjacji z USA pod mediacją Pakistanu w Islamabadzie – poinformował w poniedziałek rzecznik irańskiego MSZ Esmaeil Baqaei.

Ocenił, że działanie USA nie jest zgodne z prowadzoną przez nich retoryką. Jak dodał, niespójność ta jedynie pogłębia nieufność Iranu do całego procesu. „Iran podejmie niezbędne decyzje dotyczące przyszłej ścieżki, starannie uwzględniając swoje interesy narodowe” – stwierdził.

Prezydent USA Donald Trump poinformował natomiast, że jego przedstawiciele przybędą do Islamabadu w poniedziałek wieczorem, aby rozpocząć drugą turę rozmów pokojowych z Iranem.

Pierwszą rundę negocjacji, która odbywała się 11 i 12 kwietnia, ze strony USA poprowadził wiceprezydent JD Vance. Tak samo ma być i tym razem. W delegacji mają wziąć także udział specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff i zięć Jared Kushner. Pierwsza tura rozmów skończyła się niepowodzeniem.

Atak na irański statek

Sytuację zaognia niedzielna amerykańska interwencja. USA w nocy ogłosiły, że przejęły irański statek towarowy, który próbował przełamać amerykańską blokadę irańskich portów w cieśninie.

"Dzisiaj irański statek towarowy o nazwie TOUSKA, o długości prawie 900 stóp i wadze zbliżonej do wagi lotniskowca, próbował ominąć naszą blokadę morską, ale nie udało mu się to" - napisał Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Według Trumpa, irański statek zignorował ostrzeżenie amerykańskiego niszczyciela rakietowego USS Spruance, wobec czego okręt USA zatrzymał go w Zatoce Ormiańskiej i "wybił dziurę w maszynowni". Dodał, że jednostka obecnie znajduje się w rękach amerykańskiej marynarki.

"TOUSKA" podlega sankcjom amerykańskiego Departamentu Skarbu z powodu wcześniejszej historii nielegalnej działalności. Mamy pełną kontrolę nad statkiem i sprawdzamy, co znajduje się na pokładzie! — podkreślił prezydent Trump.

Touska to irański kontenerowiec należący do państwowego armatora IRISL Group, który został objęty amerykańskimi sankcjami jeszcze w 2020 r. Jest to pierwszy statek zatrzymany przez siły USA w ramach trwającej blokady morskiej Iranu, mającej zatrzymać statki płynące z i do irańskich portów.

Na wiadomość o zatrzymaniu statku zareagował Teheran, który zapowiedział odwet. Wysoko postawione źródło irańskie poinformowało agencję Reutersa, że dalsza blokada irańskich portów przez Stany Zjednoczone podważa perspektywy rozmów pokojowych, a „zdolności obronne” Teheranu, w tym jego program rakietowy, nie podlegają negocjacjom.

W środę kończy się dwutygodniowe zawieszenie broni

Od czasu rozpoczęcia 28 lutego nalotów amerykańsko-izraelskich na Iran, ten w odpowiedzi zamknął cieśninę Ormuz. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu cen energii na świecie. Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych strategicznie punktów żeglugowych świata. Jest kluczowa dla globalnego bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ przepływa przez nią około 20-25 proc. światowego transportu ropy naftowej oraz ok. 20 proc. gazu LNG.

Pomimo kruchego, dwutygodniowego zawieszenia broni, w poniedziałek 13 kwietnia po południu Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA na Bliskim Wschodzie (CENTCOM) rozpoczęło swoją amerykańską blokadę cieśniny wobec statków wpływających do lub wypływających z irańskich portów w Zatoce Perskiej i Zatoce Omańskiej.

Decyzja o blokadzie jest konsekwencją fiaska rozmów pokojowych między USA a Iranem. Po ponad kilkunastu godzinach negocjacji w Islamabadzie - stolicy Pakistanu - zakończyły się one niepowodzeniem w nocy z 11 na 12 kwietnia. Choć negocjacje miały przebiegać w przyjaznej atmosferze i przyniosły postęp w wielu obszarach, to nie osiągnięto porozumienia w najważniejszym z nich. Iran nie zgodził się na rezygnację z ambicji nuklearnych, co było warunkiem strony amerykańskiej.

