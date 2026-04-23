Specjalny dodatek do prądu wypłacany przez ZUS lub KRUS to ryczałt energetyczny, który dla wielu osób jest istotnym wsparciem finansowym. Ryczałt energetyczny wypłacany jest wraz z emeryturą lub rentą, jednak sam wiek i fakt przyznania świadczenia emerytalno-rentowego to za mało, by go otrzymać.

Komu w 2026 roku przysługuje dodatek do prądu? W marcu jego kwota wzrosła do ponad 330 zł miesięcznie.

Kwota dodatku do prądu 2026

Wysokość ryczałtu energetycznego podlega corocznej waloryzacji. Nowa kwota dodatku do prądu ogłaszana jest w formie komunikatu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w terminie do 7. dnia roboczego lutego każdego roku. Komunikat ogłaszany jest w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł.

- czytamy w Komunikacie z dnia 20 stycznia 2026 r.

Zgodnie z tegorocznym obwieszczeniem, kwota ryczałtu energetycznego to zatem dokładnie 336,16 zł miesięcznie. Dodatek wypłacany jest w terminie wypłaty emerytury lub renty i jest zwolniony z podatku dochodowego. Nowa kwota ryczałtu energetycznego obowiązuje już od 1 marca 2026 roku, jednak wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w każdej chwili.

Kto otrzyma ryczałt energetyczny w 2026 roku?

Ten dodatek do prądu nie zależy wprawdzie od dochodu, jednak przysługuje właśnie seniorom, których świadczenia często są na tyle niskie, że rachunki pochłaniają ich dużą część. Jednak to nie status emeryta uprawnia do tego, by w 2026 roku dostać ryczałt energetyczny. Aby otrzymać ten dodatek do prądu w kwocie 336 zł miesięcznie trzeba należeć do jednej z wymienionych grup:

być kombatantem,

być żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

być wdową lub wdowcem (emerytem i rencistą), pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

być wdową po żołnierzu przymusowo zatrudnianym, pobierającą emeryturę lub rentę.

Ryczałt energetyczny przyznawany jest więc emerytom i rencistom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej oraz członkom ich rodzin. Jednocześnie można pobierać jeden ryczałt energetyczny (nawet posiadając dwa tytuły do tego dodatku).

Gdzie złożyć wniosek o ryczałt energetyczny? Jakie dokumenty są potrzebne?

Wniosek o ryczałt energetyczny można złożyć w dowolnym momencie, nie ma ustawowego terminu, którego należy dotrzymać. Warto jednak się pospieszyć: im szybciej złożony wniosek, tym szybciej ZUS wypłaci dodatek. Pieniądze nie przyjdą z wyrównaniem za poprzednie miesiące, nawet jeśli kombatant nie pobierał świadczenia od miesiąca, w którym uzyskał prawo do emerytury lub renty. Raz przyznany ryczałt jest wypłacany do końca życia.

Ważne Ryczałt energetyczny można łączyć z innymi dodatkami, w tym dodatkiem kombatanckim, pielęgnacyjnym i kompensacyjnym.

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego ZUS-ERK dostępny jest na stronie internetowej ZUS i w placówkach. W zależności od tytułu uprawniającego do otrzymania dodatku do prądu należy do wniosku dołączyć również: decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej lub zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wniosek można złożyć osobiście w oddziale ZUS lub wysłać pocztą. Decyzja o przyznaniu ryczałtu energetycznego powinna zostać wydana w ciągu 30 dni. Gdy ryczałt energetyczny zostanie przyznany, świadczenie będzie wypłacane od kolejnego miesiąca w terminie wypłaty emerytury lub renty.