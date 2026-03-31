Świadczenie wspierające wypłacane jest od 2024 roku i pozostaje obecnie głównym sposobem wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i co ważne: pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do opiekuna.

Od marca kwoty świadczenia wspierającego dla wszystkich grup (w zależności od poziomu potrzeby wsparcia) wzrosły. Obecnie niepełnosprawni mogą otrzymać od 792 do 4353 zł miesięcznie.

Świadczenie wspierające - tabela kwot na 2026 rok

ZUS wypłaca świadczenie wspierające w różnej kwocie. Od początku marca wysokość świadczenia wzrosła. Od początku roku pieniądze wypłacane są również tym osobom, których poziom potrzeby wsparcia został oceniony na minimum 70 punktów.

Oto wysokość świadczenia wspierającego w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

Poziom potrzeby wsparcia Procent renty socjalnej Kwota świadczenia od 1 marca 2026 95-100 pkt 220 proc. 4353 zł 90-94 pkt 180 proc. 3561 zł 85-89 pkt 120 proc. 2374 zł 80-84 pkt 80 proc. 1583 zł 75-79 pkt 60 proc. 1187 zł 70-74 pkt 40 proc. 792 zł

Ważne Świadczenie wspierające jest wolne od zajęcia komorniczego, w całości trafia do osoby potrzebującej wsparcia. Jego wysokość nie jest uzależniona od dochodu, jest również zwolnione z podatku dochodowego.

Kto może ubiegać się o świadczenie wspierające?

Aby móc ubiegać się o świadczenie wspierające należy spełnić poniższe warunki:

mieć skończone 18 lat,

być obywatelem Polski, UE lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),

mieszkać w Polsce,

posiadać decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

Ten ostatni warunek, oprócz samego faktu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności jest kluczowy. Konieczne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji WZON.

Jak wnioskować o świadczenie wspierające krok po kroku

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Należy go złożyć do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania (WZON), dołączając dokumentację medyczną. Ocena i decyzja. Komisja analizuje stan zdrowia, samodzielność i potrzebę pomocy innych osób, przyznając punkty od 0 do 100. Im wyższa potrzeba wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tym wyższa punktacja. Wniosek do ZUS. Można to zrobić elektronicznie przez eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Nie trzeba załączać decyzji WZON, wystarczy jej numer (chodzi o numer decyzji o potrzebie wsparcia, a nie nr orzeczenia o niepełnosprawności). Decyzja i wypłata. Pieniądze zostaną wypłacona na podany we wniosku nr konta bankowego.

Ważne Świadczenie wspierające można łączyć z innymi świadczeniami, takimi jak emerytura, renta socjalna czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Ile osób w Polsce pobiera świadczenie wspierające?

W 2025 roku osób, które pobierały (choćby przez miesiąc) świadczenie wspierające było ponad 255 tysięcy. W ubiegłym roku wydano 630 118 decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia. Najwięcej osób uzyskało mniej niż 70 punktów, dlatego nie otrzymały one pieniędzy.

Za to ponad 65 tysiącom osób przyznano świadczenie wspierające w najwyższej kwocie (220 proc. renty socjalnej). Ci, którzy zachowują prawo do świadczenia od marca 2026 roku otrzymują już 4353 zł miesięcznie.

Nieco mniej jest osób, których potrzeba wsparcia w 2025 roku została ustalona na 90-94 punkty. Świadczenie w kwocie odpowiadającej 180 proc. renty socjalnej otrzymywało 52 559 osób.