W weekend paliwo na stacjach będzie droższe? Orlen podniósł hurtowe ceny

Wszystkie typy paliw w górę

Orlen podniósł w czwartek hurtowe ceny paliw, w tym oleju napędowego Ekodiesel o 73 zł, a benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 51 zł za metr sześc. - wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio, w środę, w hurcie Orlenu olej Ekodiesel staniał, a benzyna Eurosuper 95 zdrożała.

Według cennika hurtowego koncernu, w czwartek olej napędowy Ekodiesel kosztuje tam 5 tys. 989 zł za metr sześc., czyli o 73 zł więcej niż dzień wcześniej, z kolei benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 284 zł za metr sześc., czyli 51 zł więcej niż dzień wcześniej.

W przypadku oleju napędowego Ekodiesel czwartkowa podwyżka ceny w hurcie Orlenu jest pierwszą od dłuższego czasu - w ubiegłym tygodniu paliwo to taniało tam pięć razy, a w tym tygodniu dwa razy, także we wtorek o 151 zł, do 5 tys. 953 zł za metr sześc.

Maksymalną cenę paliwa ustala rząd

Od 31 marca na wszystkich stacjach w Polsce obowiązują ceny maksymalne paliw, wprowadzone czasowo w ramach rządowego pakietu regulacji „Ceny Paliwa Niżej”, mającego ograniczać wzrost cen tych produktów. Ceny te ustalane są w oparciu o średnią cenę hurtową tych produktów na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, a także marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr i podatek VAT.

Ceny maksymalne paliw Ministerstwo Energii ogłasza w codziennym obwieszczeniu, ale obowiązują one od dnia następnego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy i świętami obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Jak wynika z obwieszczenia Ministra Energii o cenach maksymalnych, w czwartek na stacjach litr benzyny bezołowiowej 95 kosztuje 5,97 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,56 zł, a oleju napędowego - 6,71 zł. Oznacza to wyższe ceny benzyny i niższą cenę oleju napędowego w porównaniu do środy - litr benzyny bezołowiowej 95 kosztował wtedy maksymalnie 5,95 zł, benzyny bezołowiowej 98 - 6,50 zł, natomiast oleju napędowego - 6,75 zł. Dzisiejsza decyzja Orlenu o podwyżce cen hurtowych oznacza, że cena wszystkich paliw skoczy w górę.

Ceny maksymalne paliw w piątek 24 kwietnia

Minister Energii określił maksymalne ceny paliw na piątek: litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Do kiedy CPN?

W środę minister finansów Andrzej Domański w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wyraził przekonanie, że program „Ceny Paliwa Niżej” zostanie wydłużony i będzie obowiązywał podczas majówki - przepisy obniżające VAT i akcyzę na paliwa obowiązują do końca kwietnia. Domański dodał, że „ministerstwo jest technicznie przygotowane” do przedłużenia programu „Ceny Paliwa Niżej”.

Dopytywany, co zrobi rząd, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana. Atak USA i Izraela na Iran 28 lutego spowodował w kolejnych dniach wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań paliw gotowych, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

Wzrost cen ropy na rynkach światowych

W środę w USA na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zwyżkowały o 3,25 proc. do 92,58 dolarów za baryłkę, rosły też futures na czerwiec w przypadku ropy na Brent - o 3 proc. do 101,46 dolarów za baryłkę.

W czwartek, jak informują maklerzy, notowania ropy powiększają wzrosty. To już 4. sesja ze zwyżkami notowań tego surowca. Baryłka ropy WTI w dostawach na czerwiec kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 94,12 dolarów - wyżej o 1,25 proc.; z kolei baryłka ropy Brent na ICE także w dostawach na czerwiec jest wyceniana po 103,07 dolarów - więcej o 1,14 proc.

Według maklerów, rynki na świecie liczą na dostawy ropy z USA, aby nieco zrekompensować zakłócenia w transporcie surowca z Zatoki Perskiej.