Sytuacja na Bliskim Wschodzie w impasie. Cena ropy znów powyżej 100 USD/b

oprac. Tomasz Lipczyński
dzisiaj, 08:35
Ceny ropy naftowej powiększają wzrosty. To już 4. sesja ze zwyżkami notowań tego surowca. USA i Iran toczą spór o kontrolę nad Cieśniną Ormuz po tym, jak nie doszło do II rundy rozmów pomiędzy stronami - informują maklerzy.

Cena ropy naftowej - 23 kwietnia

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VI kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 94,12 USD - wyżej o 1,25 proc.

Brent na ICE na VI jest wyceniana po 103,07 USD za baryłkę, w górę o 1,14 proc., po wzroście na początku sesji o 4,2 proc.

Benchmark ten zyskał w ciągu poprzednich 3 sesji prawie 13 proc.

Przedłużenie rozejmu tylko w deklaracjach?

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek - tuż przed wygaśnięciem rozejmu, że przedłuży zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Iran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Zapowiedział jednak utrzymanie blokady irańskich portów.

Dodał, że nakazał siłom zbrojnym USA kontynuowanie blokady morskiej Iranu i utrzymanie ich w gotowości.

To powoduje, że ceny ropy naftowej utrzymują się na wysokich poziomach, a to oznacza z kolei, że rośnie ryzyko poważnych reperkusji ekonomicznych dla gospodarek na całym świecie.

USA żądają przekazania przez Iran wzbogaconego uranu

W Iranie trwa spór pragmatystów i radykałów, a prezydent Donald Trump czeka na wypracowanie przez nich wspólnego stanowiska i nie wyznaczył daty końca zawieszenia broni - powiedziała tymczasem w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Zaznaczyła, że USA żądają przekazania przez Iran wzbogaconego uranu.

Leavitt zaprzeczyła podczas rozmowy z dziennikarzami doniesieniom m.in. "Wall Street Journal" i Axiosa o tym, że Trump dał Iranowi 3-5 dni na przedstawienie stanowiska w sprawie porozumienia pokojowego.

Z kolei przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghaber Ghalibaf oświadczył w środę, że otwarcie Cieśniny Ormuz jest niemożliwe, ponieważ USA "rażąco naruszają" rozejm przez blokowanie irańskich portów.

Prezydent Masud Pezeszkian dodał, że "hipokryzja" Waszyngtonu uniemożliwia zakończenie wojny.

Brak porozumienia w kilku kluczowych kwestiach

Analitycy wskazują, że poziom napięcia między USA a Iranem pozostaje bardzo wysoki, a oba państwa nie mogą dojść do porozumienia w kilku kluczowych kwestiach, m.in. dot. potencjału nuklearnego Iranu i inwazji Izraela na Liban.

"Napięcie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a relacje USA i Iran znajdują się obecnie w impasie co do kwestii porozumienia (...)" - powiedział Dennis Kissler, starszy wiceprezes ds. handlu w BOK Financial Securities Inc.

"To oczywiste, że im dłużej ropa nie będzie przepływać przez Cieśninę Ormuz, tym jej ceny będą wyższe" - dodał.

Zapasy ropy i produktów naftowych w USA

Inwestorzy w tej trudnej sytuacji na rynkach ropy śledzą też dane o zapasach surowca i produktów naftowych w USA.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 1,93 mln baryłek, czyli o 0,42 proc., do 465,73 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

To najwyższy poziom tych zapasów od 2023 r., ale - jak wskazują analitycy - wkrótce zapasy te mogą zacząć maleć ze względu na rosnący popyt eksportowy.

Zapasy benzyny spadły jednak w tym czasie o 4,57 mln baryłek, czyli o 1,96 proc., do 228,37 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły z kolei o 3,43 mln baryłek, czyli o 3,07 proc., do 108,13 mln baryłek - podał DoE.

Rekordowy eksport ropy naftowej z USA

DOE podał też, że całkowity eksport ropy naftowej z USA, uwzględniający zarówno paliwa jak i surową ropę, wzrósł do nowego rekordowego poziomu 12,9 mln baryłek ropy dziennie, co jest spowodowane głównie eksportem produktów rafinowanych.

Amerykański eksport paliwa lotniczego wzrósł z kolei do 370 tys. baryłek dziennie.

Rynki na świecie liczą na dostawy ropy z USA, aby nieco zrekompensować zakłócenia w transporcie surowca z Zatoki Perskiej.

Źródło: PAP
