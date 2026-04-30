Napięcie na Morzu Południowochińskim gwałtownie rośnie, a sytuacja wokół spornych obszarów między Chinami a Filipinami wkracza w coraz bardziej niebezpieczną fazę otwartej konfrontacji. W czasie, gdy uwaga Stanów Zjednoczonych pozostaje częściowo skupiona na wojnie w Iranie, Pekin przejąć kontrolę nad strategicznymi obszarami.

Nowy konflikt wisi w powietrzu. Chiny rzucają wyzwanie Filipinom

Analiza zdjęć satelitarnych z 10 i 11 kwietnia 2026 roku potwierdziła, że Chiny ponownie zablokowały wejście do laguny Scarborough Shoal. Chińska straż przybrzeżna rozciągnęła tam konstrukcję o długości 352 metrów. W ten sposób zablokowała filipińskim rybakom dostęp do jednego z kluczowych łowisk na spornym akwenie.

Pekin tłumaczy swoje działania względami środowiskowymi. Chińskie władze ogłosiły utworzenie w rejonie rafy „narodowego rezerwatu przyrody”, co zdaniem Manili stanowi jedynie pretekst do dalszego umacniania obecności Chin w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin.

Manila nie zamierza pozostawać bierna wobec rosnącej presji. 20 kwietnia rozpoczęły się Balikatan 2026, czyli największe ćwiczenia wojskowe w historii Filipin. W manewrach uczestniczy blisko 16 tys. żołnierzy z Filipin i Stanów Zjednoczonych, a także siły z Australii, Japonii, Kanady oraz Francji.

Podczas ćwiczeń testowane są zaawansowane systemy uzbrojenia, w tym amerykański system Typhon zdolny do odpalania pocisków Tomahawk oraz japońskie pociski przeciwokrętowe Type 88.

Chiny eskalują napięcie na morzu. Ostra reakcja na ruch Filipin

W odpowiedzi chińskie wojsko opublikowało stanowcze oświadczenie. „Filipiny nakłaniają państwa spoza regionu do organizacji tak zwanych wspólnych patroli” – przekazano w komunikacie. Zdaniem Pekinu działania te „zakłócają pokój i stabilność w regionie”, a angażowanie zewnętrznych mocarstw „może prowadzić do dalszego zaostrzenia napięć”.

Rafa Scarborough Shoal od lat pozostaje symbolem narastającego konfliktu terytorialnego w regionie Azji i Pacyfiku. Choć międzynarodowe orzeczenia podważały roszczenia Pekinu, Chiny konsekwentnie wykorzystują straż przybrzeżną, bariery oraz administracyjne decyzje, by stopniowo zwiększać swoją kontrolę nad obszarem.