Chiny znalazły pretekst do podboju. Nowy konflikt wisi na włosku

Jakub Laskowski
dzisiaj, 09:17
Niepokojąca sytuacja panuje na Morzu Południowochińskim. Chiny intensyfikują działania określane mianem „szarej strefy”, dążąc do przejęcia faktycznej kontroli nad strategicznymi rafami znajdującymi się w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin. W odpowiedzi Manila aktywnie zabiega o wsparcie państw spoza regionu do organizacji wspólnych patroli, co – według Pekinu – „zakłóca spokój i stabilność w regionie”.

Napięcie na Morzu Południowochińskim gwałtownie rośnie, a sytuacja wokół spornych obszarów między Chinami a Filipinami wkracza w coraz bardziej niebezpieczną fazę otwartej konfrontacji. W czasie, gdy uwaga Stanów Zjednoczonych pozostaje częściowo skupiona na wojnie w Iranie, Pekin przejąć kontrolę nad strategicznymi obszarami.

Nowy konflikt wisi w powietrzu. Chiny rzucają wyzwanie Filipinom

Analiza zdjęć satelitarnych z 10 i 11 kwietnia 2026 roku potwierdziła, że Chiny ponownie zablokowały wejście do laguny Scarborough Shoal. Chińska straż przybrzeżna rozciągnęła tam konstrukcję o długości 352 metrów. W ten sposób zablokowała filipińskim rybakom dostęp do jednego z kluczowych łowisk na spornym akwenie.

Pekin tłumaczy swoje działania względami środowiskowymi. Chińskie władze ogłosiły utworzenie w rejonie rafy „narodowego rezerwatu przyrody”, co zdaniem Manili stanowi jedynie pretekst do dalszego umacniania obecności Chin w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin.

Manila nie zamierza pozostawać bierna wobec rosnącej presji. 20 kwietnia rozpoczęły się Balikatan 2026, czyli największe ćwiczenia wojskowe w historii Filipin. W manewrach uczestniczy blisko 16 tys. żołnierzy z Filipin i Stanów Zjednoczonych, a także siły z Australii, Japonii, Kanady oraz Francji.

Podczas ćwiczeń testowane są zaawansowane systemy uzbrojenia, w tym amerykański system Typhon zdolny do odpalania pocisków Tomahawk oraz japońskie pociski przeciwokrętowe Type 88.

Chiny wysłały sygnał. Nie będzie "pobłażania", grożą utratą niepodległości

Chiny eskalują napięcie na morzu. Ostra reakcja na ruch Filipin

W odpowiedzi chińskie wojsko opublikowało stanowcze oświadczenie. „Filipiny nakłaniają państwa spoza regionu do organizacji tak zwanych wspólnych patroli” – przekazano w komunikacie. Zdaniem Pekinu działania te „zakłócają pokój i stabilność w regionie”, a angażowanie zewnętrznych mocarstw „może prowadzić do dalszego zaostrzenia napięć”.

Rafa Scarborough Shoal od lat pozostaje symbolem narastającego konfliktu terytorialnego w regionie Azji i Pacyfiku. Choć międzynarodowe orzeczenia podważały roszczenia Pekinu, Chiny konsekwentnie wykorzystują straż przybrzeżną, bariery oraz administracyjne decyzje, by stopniowo zwiększać swoją kontrolę nad obszarem.

Powiązane
Polska broń podbija Rumunię. Miliony euro popłyną do nas z SAFE
Polska broń podbija Rumunię. Miliony euro popłyną do nas z SAFE
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Rosja groźnie pohukuje. Francja z Polską nadepnęły jej na odcisk
Ryzykowny ruch USA i Japonii na morzu. Chiny ostrzegają, "igranie z ogniem"
Ryzykowny ruch USA i Japonii na morzu. Chiny ostrzegają, "igranie z ogniem"
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
400 zł dla osób po 65. roku życia - bon dla seniorów
400+ dla seniorów. Wystarczy spełnić dwa warunki, pierwszy to wiek
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
Czy 2 maja sklepy będą otwarte? Czy w sobotę w majówkę 2026 sklepy będą otwarte?
