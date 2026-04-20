Forsal logo

Ryzykowny ruch USA i Japonii na morzu. Chiny ostrzegają, "igranie z ogniem"

oprac. Jakub Laskowski
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 11:59
Siły zbrojne Filipin i USA rozpoczęły jedne z największych wspólnych manewrów w historii, które odbywają się w regionie Morza Południowochińskiego. W ćwiczeniach bierze udział 17 tys. żołnierzy. Manewry odbywają się w cieniu narastających napięć z Chinami i po raz pierwszy z aktywnym udziałem Japonii. Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun zagroził, że "ślepe wiązanie się w kwestiach bezpieczeństwa to igranie z ogniem", które "przyniesie odwrotny skutek".

W poniedziałek ruszyły zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe "Balikatan", w których uczestniczy 17 tys. żołnierzy z Filipin, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Francji, Kanady, Australii i Nowej Zelandii. Manewry potrwają 19 dni i obejmą m.in. symulowany atak morski oraz skoordynowane działania powietrzne w prowincjach północnej wyspy Luzon, w pobliżu Tajwanu i spornych obszarów Morza Południowochińskiego.

USA, Filipiny i Japonia "ramię w ramię". Ruszyły historyczne manewry

- Niezależnie od wyzwań w innych częściach świata, uwaga Stanów Zjednoczonych skupiona jest na regionie Indo-Pacyfiku i nasze żelazne zaangażowanie na rzecz Filipin pozostaje niezachwiane - oświadczył podczas ceremonii otwarcia ćwiczeń generał Christian Wortman z amerykańskiej piechoty morskiej.

Dowódca sił zbrojnych Filipin, generał Romeo Brawner, podkreślił, że celem jest budowanie zdolności odstraszania i "obrona prawa międzynarodowego".

Chiny wchodzą do gry. Iran zyska potężną broń, USA ujawniają
Manewry o kryptonimie "Balikatan", co w używanym na Filipinach języku tagalskim oznacza "ramię w ramię", potrwają do 8 maja.

Japońskie oddziały Sił Samoobrony, których obecność ograniczała się dotychczas do działań w zakresie pomocy humanitarnej, w tej edycji manewrów "Balikatan" wystrzelą pociski rakietowe, które mają zatopić pozorowany wrogi statek, jednostkę wycofaną z użytku, na obrzeżach Morza Południowochińskiego - przekazała agencja AP.

Na manewry zareagował Pekin. Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun oświadczył, że współpraca wojskowa nie powinna podważać zaufania i stabilności w regionie ani być wymierzona w państwa trzecie. Ostrzegł również, że "ślepe wiązanie się w kwestiach bezpieczeństwa to igranie z ogniem", które "przyniesie odwrotny skutek".

Chiny wysłały sygnał. Nie będzie "pobłażania", grożą utratą niepodległości
Chiny konsekwentnie roszczą sobie prawa do zdecydowanej większości obszaru Morza Południowochińskiego. Pekin oficjalnie odrzuca wyrok międzynarodowego trybunału arbitrażowego w tej sprawie. Ze względu na roszczenia terytorialne regularnie dochodzi na tych wodach do poważnych incydentów pomiędzy jednostkami chińskimi oraz filipińskimi.

kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: PAP
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRyzykowny ruch USA i Japonii na morzu. Chiny ostrzegają, "igranie z ogniem" »
Tematy: USAChinymanewry wojskoweJaponia
Powiązane
Rośnie napięcie w Ormuz. Irański statek zatrzymany siłą, armia USA otworzyła ogień
USA alarmują ws. dostaw broni. Europa musi szykować się na czarny scenariusz
Chiński satelita ujawnił tajne dane Iranowi o USA. Pekin grzmi: Sprzeciwiamy się
Zobacz
||
Nowe trzęsienie ziemi na stacjach. Lepiej zatankuj 21 kwietnia. Za tyle benzyna 95 i diesel
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj