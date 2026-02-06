Ile wyniesie 13. emerytura "na rękę" w 2026 roku?

Trzynastka jest wypłacana w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca. Szacuje się, że w 2026 roku kwota ta może wynieść ok. 1971 zł brutto. To, ile dokładnie otrzymasz na konto, zależy od Twojej podstawowej emerytury. Osoby z najniższymi świadczeniami (do 2500 zł brutto) mogą liczyć na około 1794 zł netto. W ich przypadku od trzynastki pobierana jest tylko składka zdrowotna, a podatek dochodowy wynosi zero złotych dzięki wysokiej kwocie wolnej. Seniorzy z wyższymi emeryturami otrzymają nieco mniej - około 1620-1700 zł netto - ponieważ od ich dodatku ZUS potrąci również zaliczkę na podatek.

Reklama

Reklama

Wielu seniorów w kwietniu 2026 roku zobaczy na koncie dwa osobne przelewy. Drugi z nich to dodatek osłonowy, który ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów energii i żywności. Świadczenie to przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 2100 zł miesięcznie (w gospodarstwie jednoosobowym). Kwoty dodatku wahają się od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych rocznie, w zależności od tego, jak liczna jest rodzina i jakiego paliwa używa do ogrzewania domu. Co ważne - trzynasta i czternasta emerytura nie wliczają się do dochodu przy ustalaniu prawa do tego dodatku, więc nie musisz się obawiać, że przez trzynastkę stracisz prawo do pomocy.

Pomoc z MOPS – dodatkowe pieniądze dla najuboższych

Oprócz trzynastki z ZUS, osoby w najtrudniejszej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o celowe zasiłki z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). W 2026 roku gminy dysponują specjalnymi funduszami na dofinansowanie zakupu leków, opału czy opłacenie mediów. Jeśli Twoja emerytura po waloryzacji nadal nie starcza na podstawowe potrzeby, możesz złożyć wniosek o zasiłek okresowy. W kwietniu, łącząc trzynastkę z taką zapomogą, seniorzy o najniższych dochodach mogą realnie dysponować kwotą przekraczającą 3000 zł netto, co pozwala na uregulowanie zaległych rachunków lub wykupienie zapasu leków.

Pułapka "zwrotu Podatku". dlaczego warto czekać na kwiecień?

Kwiecień to także czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Dzięki wysokiej kwocie wolnej od podatku (30 000 zł), seniorzy, którzy przez część roku płacili zaliczki na podatek od swoich emerytur, często otrzymują zwrot nadpłaconego podatku. Dla przeciętnego emeryta może to być dodatkowe kilkaset złotych, które wpłynie na konto niemal w tym samym czasie co trzynastka. To sprawia, że kwiecień jest finansowo najbezpieczniejszym miesiącem w roku dla osób starszych.

Jak dostać te pieniądze? (Wnioski i terminy)

Trzynasta emerytura: Nie wymaga żadnego wniosku. ZUS wypłaci ją automatycznie wraz z kwietniową emeryturą.

Dodatek osłonowy: Wymaga złożenia wniosku w urzędzie gminy lub MOPS. Warto to zrobić jak najszybciej, by wypłata zbiegła się z trzynastką.

Warto to zrobić jak najszybciej, by wypłata zbiegła się z trzynastką. Zasiłki celowe: Wymagają wizyty w MOPS i udokumentowania trudnej sytuacji (np. rachunkami z apteki).

FAQ - Najczęstsze pytania o trzynastą emeryturę w 2026 roku