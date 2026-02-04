Terminy wypłat emerytur w lutym 2026. Kto otrzyma pieniądze wcześniej?

ZUS standardowo wypłaca świadczenia w dniach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 każdego miesiąca. Jeśli jednak któryś z tych dni jest wolny od pracy, obowiązują zasady szczególne.

  1. Termin 1. lutego (Niedziela): Osoby z tym terminem otrzymają środki już w piątek 30 stycznia. To ważna informacja dla planujących zakupy na początku miesiąca.
  2. Termin 15. lutego (Niedziela): Tutaj sytuacja się powtarza. Przelew na konto lub wizyta listonosza nastąpi najpóźniej w piątek 13 lutego.
  3. Pozostałe terminy (5, 6, 10, 20, 25 lutego): Te daty wypadają w dni robocze, więc wypłaty będą realizowane zgodnie z planem.
Waloryzacja emerytur w 2026 roku. Oto prognozowany wskaźnik oraz stawki brutto i netto. Ile ZUS wypłaci 'na rękę'? Kiedy? Sprawdź harmonogram ZUS
Waloryzacja emerytur w 2026 roku. Oto prognozowany wskaźnik oraz stawki brutto i netto. Ile ZUS wypłaci "na rękę"? Kiedy? Sprawdź harmonogram ZUS

Zobacz również

Wypłaty emerytur w lutym 2026. Przelew na konto vs. przekaz pocztowy

Warto pamiętać, że termin wypłaty to dzień, w którym pieniądze powinny być już u świadczeniobiorcy.

  • W przypadku konta bankowego: Środki są dostępne zazwyczaj w godzinach porannych w dniu wypłaty.
  • W przypadku poczty: Listonosz dostarcza gotówkę w godzinach swojej pracy. Jeśli seniora nie ma w domu, konieczna będzie wizyta w placówce pocztowej z awizo.
Specjalny dodatek do emerytury dla kobiet. Ponad tysiąc złotych za trud wychowania
Specjalny dodatek do emerytury dla kobiet. Ponad tysiąc złotych za trud wychowania

Zobacz również

Luty to ostatnia "stara" emerytura. Co z marcową waloryzacją?

Lutowy przelew jest ostatnim w tej wysokości. Już od 1 marca 2026 roku wejdzie w życie coroczna waloryzacja. Według aktualnych szacunków opartych na inflacji i wzroście płac, wskaźnik wyniesie ok. 5,08 proc. Przykład: Osoba pobierająca dziś 2500 zł brutto, od marca może liczyć na ok. 127 zł podwyżki miesięcznie.

Dopłaty do prądu 2026. Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek o zwrot kosztów energii elektrycznej? Kto może się ubiegać o wsparcie finansowe w wysokości 600 zł?
Dopłaty do prądu 2026. Jak, gdzie i do kiedy złożyć wniosek o zwrot kosztów energii elektrycznej? Kto może się ubiegać o wsparcie finansowe w wysokości 600 zł?

Zobacz również

FAQ - Najczęstsze pytania o wypłaty emerytur w lutym

  1. Czy muszę dzwonić do ZUS, jeśli przelew nie przyjdzie rano? Nie, banki księgują wpłaty w różnych sesjach (ELIXIR). Poczekaj do końca dnia roboczego.
  2. Czy w lutym jest wypłacana 13. emerytura? Nie, "trzynastki" są planowane na kwiecień 2026 roku.