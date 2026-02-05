rozwiń >

Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa potrwa od 2 lutego do 30 kwietnia 2026 roku. Według szacunków Ministerstwa Obrony Narodowej, przed komisjami w całym kraju stanie około 235 tysięcy osób. Celem procedury nie jest pobór do wojska, lecz określenie zdolności fizycznej i psychicznej obywateli do pełnienia służby oraz wprowadzenie ich danych do ewidencji wojskowej. Dla wielu kobiet otrzymanie wezwania jest zaskoczeniem, jednak - jak podkreślają przedstawiciele wojska – jest to standardowa procedura wynikająca z Ustawy o Obronie Ojczyzny.

Emeryci zwolnieni z opłat za śmieci. Pełna ulga bez żadnych kosztów. Jak skorzystać?
Emeryci zwolnieni z opłat za śmieci. Pełna ulga bez żadnych kosztów. Jak skorzystać?

Zobacz również

Które kobiety podlegają kwalifikacji wojskowej w 2026 roku?

Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy kobiet, które posiadają wykształcenie lub kwalifikacje przydatne z punktu widzenia obronności państwa. W 2026 roku wezwania mogą spodziewać się:

  1. Kobiety urodzone w latach 1999-2007, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej.
  2. Studentki i absolwentki, które w roku akademickim 2025/2026 kończą naukę na kierunkach medycznych, weterynaryjnych, psychologicznych i innych wskazanych w rozporządzeniu.
  3. Ochotniczki, które ukończyły 18. rok życia i chcą uregulować swój stosunek do służby wojskowej.
Ten mało znany zasiłek z MOPS może otrzymać każdy. Nie ma kryterium dochodowego. Można dostać nawet kilku tysięcy złotych
Ten mało znany zasiłek z MOPS może otrzymać każdy. Nie ma kryterium dochodowego. Można dostać nawet kilku tysięcy złotych

Zobacz również

Kwalifikacja wojskowa 2026. Lista zawodów i kierunków studiów - kogo szuka/wzywa wojsko?

Armia poszukuje specjalistek z konkretnych branż. Jeśli kończysz studia lub pracujesz w jednym z poniższych zawodów, prawdopodobieństwo otrzymania wezwania jest bardzo wysokie:

  • Medycyna i ochrona zdrowia: lekarki, pielęgniarki, ratowniczki medyczne, farmaceutki, diagnostki laboratoryjne.
  • Psychologia i opieka: psycholożki, rehabilitantki, fizjoterapeutki.
  • Weterynaria: lekarki weterynarii oraz technicy weterynarii.
  • IT i łączność: informatyczki, specjalistki ds. teleinformatyki, radiolożki.
  • Transport i nawigacja: nawigatorki, tłumaczki, specjalistki z branży lotniczej i morskiej.
Waloryzacja emerytur 2026. Jakich podwyżek mogą spodziewać się seniorzy i na czym polega nowy projekt prezydenta Godna emerytura?
Waloryzacja emerytur 2026. Jakich podwyżek mogą spodziewać się seniorzy i na czym polega nowy projekt prezydenta Godna emerytura?

Zobacz również

Jak wygląda wizyta na komisji wojskowej?

Kwalifikacja wojskowa kobiet ma charakter administracyjno-medyczny. Cały proces składa się z kilku etapów:

  1. Sprawdzenie tożsamości: należy zabrać dowód osobisty lub paszport.
  2. Badania lekarskie: komisja ocenia stan zdrowia fizycznego i psychicznego, nadając odpowiednią kategorię zdolności (A, B, D lub E).
  3. Weryfikacja kwalifikacji: przedstawienie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane umiejętności zawodowe.
  4. Nadanie stopnia wojskowego: najczęściej jest to stopień szeregowego, a osoba zostaje przeniesiona do pasywnej rezerwy.
Specjalny dodatek do emerytury dla kobiet. Ponad tysiąc złotych za trud wychowania
Specjalny dodatek do emerytury dla kobiet. Ponad tysiąc złotych za trud wychowania

Zobacz również

Co grozi za niestawienie się na kwalifikację wojskową?

Stawiennictwo na kwalifikację wojskową jest obowiązkowe. Jeśli osoba wezwana nie może pojawić się w wyznaczonym terminie z ważnych przyczyn (np. choroba), musi powiadomić o tym odpowiedni urząd (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) najpóźniej w dniu terminu. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności przepisy przewidują:

  • nałożenie grzywny (nawet do 5000 zł),
  • przymusowe doprowadzenie przez policję przed komisję.
Do kiedy składać wnioski o 800 plus na nowy okres? Sprawdź terminy i zasady składania dokumentów w ZUS
Do kiedy składać wnioski o 800 plus na nowy okres? Sprawdź terminy i zasady składania dokumentów w ZUS

Zobacz również

Kwalifikacja wojskowa - podsumowanie

Kwalifikacja wojskowa kobiet w 2026 roku to rutynowe działanie państwa mające na celu aktualizację zasobów kadrowych na wypadek sytuacji kryzysowych. Otrzymanie wezwania nie oznacza wysłania na poligon, ale jest formalnym obowiązkiem każdej obywatelki o przydatnych dla armii kwalifikacjach.